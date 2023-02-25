Девять медицинских объектов сдадут в 2023 году в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году в области продолжается строительство девяти объектов здравоохранения, три из них - за счет спонсорских средств, шесть - за счет средств местного бюджета. Введут в эксплуатацию их в этом году. Об этом сообщил руководитель областного управления строительства Нурберген Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Ведется строительство центральной больницы на 75 мест в городе Кульсары, врачебной амбулатории на 50 посетителей в микрорайоне Береке и пристройки к детскому центру реабилитации на 80 мест в городе Атырау. Кроме того, медицинские пункты появятся в селах Айдын Кызылкогинского района, Карагай Жылыойского района, Аккайын, Енбекшиль, Коздикара Махамбетского района, фельдшерско-акушерский пункт - в селе Аккистау Исатайского района. Также планируется построить радиологический корпус и онкологический диспансер в городе Атырау, которые будут оснащены высокотехнологичной медицинской техникой», - сообщил руководитель областного управления строительства Нурберген Кусаинов.

В рамках пилотного национального проекта «Модернизация здравоохранения на селе, в области с 2023 по 2025 годы в Курмангазинском, Махамбетском, Индерском, Кызылкогинском районах планируется строительство 18 медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов. В 2023-2024 годах планируется начало строительства двух поликлиник на 250 посетителей в микрорайонах Нурсая и Оркен и реабилитационного центра для инвалидов на 150 мест в городе Атырау.