Девять лет жительница Косшы искала сына и нашла

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФООРМ - Местонахождение пропавшего акмолинца установили полицейские спустя 9 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В последний раз жительница села Косшы Гульдарига Нурбаева видела своего 16-летнего сына Мухтара в октябре 2011 года. Именно тогда женщина обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. Как оказалось, подросток и раньше уходил из дома, но то что следующую встречу придется ждать около 9 лет, женщина и не подозревала. Искали парня все это долгое время и полицейские.

По словам стражей порядка, первое заявление об исчезновении Мухтара поступило в Целиноградский отдел полиции 29 сентября 2011 года. По словам матери, 13 сентября ее 16-летний сын ушел из дома, забрав с собой сотовые телефоны, но так как ранее такие случаи уже бывали, в течение 10 дней женщина осуществляла самостоятельные поиски, а затем обратилась в полицию. В результате поисковых мероприятий, полицейские нашли подростка на одном из столичных рынков и вернули в семью.

Но уже через месяц ситуация повторилась: 22 октября 2011 года, придя с работы Гульдарига Нурбаева обнаружила что ее старший сын, собрал все свои носимые вещи и ушел из дома. После самостоятельных поисков, 10 ноября женщина обратилась за помощью к полицейским.

Как установили оперативники в ходе разбирательства, причиной ухода подростка могла быть конфликтная ситуация, которая произошла в семье накануне исчезновения подростка. Для установления местонахождения Мухтара полицейскими был установлен круг друзей и знакомых подростка, опрошены односельчане, водители маршрутных автобусов и служб такси, а также те, кто мог видеть мальчика в этот период. Специальные группы осуществляли поиски на территории столицы и соседних областей, однако, принятые меры оказались безуспешными.

В течение 9 лет, полицейские не прекращали поиск Мухтара, а в мае 2020 года местонахождение теперь уже 25-летнего молодого человека было установлено в одном из сел Тюлькубасского района Туркестанской области. Как оказалось все это время Мухтар находился у своих знакомых, но поддерживать связь с матерью отказывался.

В настоящее время Гульдарига Нурбаева проживает в городе Нур-Султан и безмерно счастлива что числившийся пропавшим сын, нашелся живым и здоровым.

В свою очередь стражи порядка отмечают, поиск без вести пропавших граждан, установление утерянных родственных связей – в числе главных задач, которые стоят перед полицией. Каждое заявление в обязательном порядке регистрируется, а полицией проводится целый комплекс оперативно – розыскных и поисковых мероприятий.

Отмечается, что в текущем году акмолинские стражи порядка установили местонахождение 23 без вести пропавших лиц.