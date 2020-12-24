Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Ассамблея народа Казахстана

Девять кандидатов в депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана зарегистрированы в ЦИК РК

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
24 Декабря 2020, 11:34
Девять кандидатов в депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана зарегистрированы в ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Центральной избирательной комиссии РК принято решение о регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решением Ассамблеи народа Казахстана выдвинуты 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК. Это Абдрахманов Сауытбек Абдрахманулы, Амирханян Аветик Рубенович, Буларов Ильяс Юсупович, Дементьева Наталья Григорьевна, Ли Юрий Виссарионович, Набиев Вакиль Усейнович, Осин Шамиль Абзалетдинович, Токтасунов Владимир Имтахунович, Хамедов Абилфас Муслимович. У всех 9 кандидатов имеется высшее образование», - сказал выступивший с докладом член ЦИК Ерлан Дауылбаев.

Центризбирком утвердил протокол о регистрации кандидатов в депутаты от Ассамблеи народа Казахстана.


АНК   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области