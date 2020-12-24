Девять кандидатов в депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана зарегистрированы в ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Центральной избирательной комиссии РК принято решение о регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решением Ассамблеи народа Казахстана выдвинуты 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК. Это Абдрахманов Сауытбек Абдрахманулы, Амирханян Аветик Рубенович, Буларов Ильяс Юсупович, Дементьева Наталья Григорьевна, Ли Юрий Виссарионович, Набиев Вакиль Усейнович, Осин Шамиль Абзалетдинович, Токтасунов Владимир Имтахунович, Хамедов Абилфас Муслимович. У всех 9 кандидатов имеется высшее образование», - сказал выступивший с докладом член ЦИК Ерлан Дауылбаев.

Центризбирком утвердил протокол о регистрации кандидатов в депутаты от Ассамблеи народа Казахстана.