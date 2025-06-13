Девять инвестпроектов легкой промышленности откроют в Казахстане

По его словам, на 2025 год планируется реализация девяти инвестиционных проектов с созданием около 600 рабочих мест.

Наиболее важные из них:

проект глубокой переработки шерсти в Актюбинской области,

текстильный комплекс по производству текстильных изделий из хлопка в Туркестанской области,

завод по производству мешков и плёнки из полипропилена в Атырауской области,

производство готовых изделий из различных текстильных материалов в Жетысуской области,

производство нетканых материалов в городе Шымкенте.

— Также Министерством ведется работа по внедрению маркировки товаров. Маркировка является важным инструментом в борьбе с теневой экономикой, поскольку позволяет отслеживать движение товаров и предотвращать их незаконный оборот. Она способствует повышению прозрачности цепочек поставок и реализации, тем самым снижая риски нелегальной торговли и ввоза контрафактной продукции, — дополнил Мухамед Андаков.

Ранее сообщалось, что три тысячи новых рабочих мест было создано в легкой промышленности Казахстана.