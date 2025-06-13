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    12:00, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Девять инвестпроектов легкой промышленности откроют в Казахстане

    Девять инвестпроектов легкой промышленности откроются в Казахстане. Об этом на II съезде легкой промышленности Казахстана сообщил заместитель председателя Комитета промышленности Мухамед Андаков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    легкопром
    Фото: Правительство РК

    По его словам, на 2025 год планируется реализация девяти инвестиционных проектов с созданием около 600 рабочих мест.

    Наиболее важные из них:

    • проект глубокой переработки шерсти в Актюбинской области,
    • текстильный комплекс по производству текстильных изделий из хлопка в Туркестанской области,
    • завод по производству мешков и плёнки из полипропилена в Атырауской области,
    • производство готовых изделий из различных текстильных материалов в Жетысуской области,
    • производство нетканых материалов в городе Шымкенте.
      — Также Министерством ведется работа по внедрению маркировки товаров. Маркировка является важным инструментом в борьбе с теневой экономикой, поскольку позволяет отслеживать движение товаров и предотвращать их незаконный оборот. Она способствует повышению прозрачности цепочек поставок и реализации, тем самым снижая риски нелегальной торговли и ввоза контрафактной продукции, — дополнил Мухамед Андаков.

    Ранее сообщалось, что три тысячи новых рабочих мест было создано в легкой промышленности Казахстана.

    Теги:
    Занятость Инвестиции Регионы Казахстана Регионы Промышленность Инвестпроекты Общество Экономика
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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