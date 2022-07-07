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Девять групп квартирных воров задержали в Туркестанской области
7 Июля 2022 14:45

Девять групп квартирных воров задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области повысилась раскрываемость квартирных краж и скотокрадства. За 6 месяцев в области зарегистрировано 445 фактов краж, из них раскрыто 329 преступлений. В том числе, по квартирным кражам зарегистрировано 236 фактов, раскрыто - 199. Раскрываемость квартирных краж из категории тяжких улучшилась с 55,3 % до 80,2 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

За указанный период полицейскими задержано 9 преступных групп из 22 человек, причастных к 96 квартирным кражам. Воры похищали в основном деньги и золотые изделия.

Кроме того на сегодня зарегистрировано 65 фактов краж домашнего скота, из них раскрыто - 42. Процент раскрываемости составляет 67,7 %. Более половины зарегистрированных краж скота совершены с вольных пастбищ. Владельцам возвращены 190 голов скота.

В этой связи полицейские Туркестанской области предупредили жителей о необходимости заключать трехсторонние соглашения между акиматом, владельцем скота и пастухом на выпас скотины, не оставлять домашних животных без присмотра, таврировать и бирковать скот, а в случае пропажи скота незамедлительно обратиться с заявлением в полицию.


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