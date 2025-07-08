Девять фактов самозахвата земель выявили в Мангистау

Были выявлены факты незаконного предоставления и нецелевого использования земли.

— К примеру, установлено, что акиматом города ТОО «И» был предоставлен дополнительный участок 0,5 га на побережье моря при наличии неосвоенного основного участка. По решению суда земля возвращена государству, — сообщили в Прокуратуре.

Кроме того, выявлены 9 фактов самозахвата земель в черте г. Актау, находящихся в собственности государства, — наложены штрафы на сумму более 2 млн тенге.

— Также государству возвращены 83 тыс. га сельхозземель в связи с неосвоением: количество скота не соответствовало нормам нагрузки на пастбища, что свидетельствовало о формальном использовании, — рассказали в ведомстве.

Ранее в прокуратуре Акмолинской области сообщили, что за последние три года были зарегистрированы 10 уголовных дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами.