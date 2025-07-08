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    16:22, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Девять фактов самозахвата земель выявили в Мангистау

    В 2025 году прокуратурой Мангистауской области в госсобственность возвращены 87 участков площадью 91 тыс. га, стоимостью 800 млн тенге, передает агентство Kazinform.

    земли
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    Были выявлены факты незаконного предоставления и нецелевого использования земли.

    — К примеру, установлено, что акиматом города ТОО «И» был предоставлен дополнительный участок 0,5 га на побережье моря при наличии неосвоенного основного участка. По решению суда земля возвращена государству, — сообщили в Прокуратуре.

    Кроме того, выявлены 9 фактов самозахвата земель в черте г. Актау, находящихся в собственности государства, — наложены штрафы на сумму более 2 млн тенге.

    — Также государству возвращены 83 тыс. га сельхозземель в связи с неосвоением: количество скота не соответствовало нормам нагрузки на пастбища, что свидетельствовало о формальном использовании, — рассказали в ведомстве.

    Ранее в прокуратуре Акмолинской области сообщили, что  за последние три года были зарегистрированы 10 уголовных дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами

    Теги:
    Земля Регионы Прокуратура Мангистауская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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