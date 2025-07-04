10 уголовных дел по финпирамидам зарегистрировано в Акмолинской области

Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, в регионе за последние три года зарегистрировано 10 уголовных дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами. Это «Charoit», «Qnet», «Асар баспана», «Chai Tai», «S-Group» «Лайм Академия», «ChiaTai Tianging», «Buyers Union». При этом девять организаторов были приговорены к различным видам уголовного наказания.

— За организацию финансовой пирамиды «Qnet» в Кокшетау к пяти годам лишения свободы осуждены 26-летняя А. Киргабакова и 24-летний Қасымхан.

Киргабакова, активно продвигая страницу в «Instagram» для привлечения новых участников, демонстрировала роскошный образ жизни — путешествия, дорогие авто и крупные доходы. Организаторы, используя схемы сетевого маркетинга, прикрываясь деятельностью малазийской фирмы, привлекали граждан, обещая им высокие доходы, путем приобретения фиктивных карт путешествия «QVI tripsaver» и ювелирных изделий. Обязательным условием являлось привлечение других участников, поскольку выплаты вкладчикам производились исключительно за счет поступлений от новых участников, — раскрыли схему работы пирамиды в ведомстве.

Таким образом, ущерб для 39 лиц, вовлеченных в финансовую пирамиду, составил 40 млн тенге.

Сотрудники прокуратуры призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, а также напомнили, что за создание и руководство финансовой пирамидой предусмотрена уголовная ответственность по ст. 217 УК РК. Санкция ее предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что финпирамида «Казмунайгаз Инвест» разоблачена в Казахстане.