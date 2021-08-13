Девять фактов незаконной добычи гравия выявили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Туркестанской области пресекли девять фактов незаконной добычи гравия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С целью профилактики и пресечения нарушений природоохранного законодательства, браконьерства и фактов незаконной добычи гравия на территории Туркестанской области сотрудники природоохранной полиции регулярно проводят рейдовые мероприятия. В областном департаменте создали мобильные группы из числа сотрудников местной полицейской службы районных и городских подразделений полиции.

В результате оперативно-профилактических мероприятий стражи порядка выявили девять фактов незаконной добычи гравия по берегам рек и водоемов. К примеру, во время рейдовых отработок полицейские Келесского РОП остановили незаконную деятельность по добыче гравия на реке Келес. Неизвестные лица с помощью экскаватора добывали гравий с берега и грузили на автомашину КамАЗ. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 334 УК РК «Самовольное пользование недрами». Собранные материалы досудебного расследования направили в суд для принятия законного решения.

Всего в качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у подозреваемых 18 единиц техники, экскаваторы, погрузчики и грузовые автомашины. По всем выявленным фактам незаконной добычи гравия проводятся соответствующего работа по привлечению нарушителей к ответственности.