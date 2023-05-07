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Девять домов сгорело при пожаре в Петропавловске

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Мая 2023, 21:41
Девять домов сгорело при пожаре в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Семь жилых и два нежилых дома сгорели при пожаре, вызванном возгоранием камыша в Петропавловске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям СКО.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС СКО, при пожаре в Петропавловске сгорело девять домов (7 жилых и 2 нежилых дома).

«По состоянию на 20:40 угроза частным жилым домам сохраняется. Эвакуировано 40 человек из них 9 детей. Локализации нет. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На базе ДЧС организован оперативный штаб и открыта горячая линия», - уточнили в ведомстве.

«Одновременно по городу осуществлено четыре выезда, где горел сухостой и травостой. По предварительным данным, один житель обратился в городскую больницу. Локализации возгорания нет, сохраняется сильный ветер. Тушение огня продолжается», - проинформировал начальник ДЧС области Рамиль Камалов.

Напомним, 7 мая в 18:57 в Петропавловске, на улице 5-Сенная на открытой территории произошло возгорание камыша. В результате ветра с порывами до 23 м/с огонь перешел на близлежащие частные жилые дома. Эвакуировано 40 человек.


Северо-Казахстанская область   Регионы   Пожар   ДЧС   Петропавловск  
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