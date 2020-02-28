Девять дней будут праздновать Наурыз мейрамы в этом году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно новому подходу концепции «Наурыз шапағаты» празднование Наурыз мейрамы будет проходить в течение девяти дней, и каждый день будет иметь свое особое название и смысл. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель центра Рухани жаңғыру при Казахстанском институте общественного развития «Рухани жаңғыру» Жанар Буканова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Концепция «Наурыз шапағаты» направлена на укрепление семейных ценностей, сохранение единства и согласия народа, развитие благотворительности, меценатства и волонтерского участия. Первый день - 14 марта - называется Көрісу күні. Это очень теплый праздник, буквально переводится как встреча. В давние времена наши прадеды поздравляли друг друга с благополучным наступлением весны, отдавали дань уважения старшему поколению. В этот день люди обмениваются рукопожатием и говорят добрые пожелания. Второй день - 15 марта - Шежіре күні, то есть подразумевается развитие семейных ценностей, знание своей родословной. Рекомендуется посещение отчего дома, отдать дань уважения своим родителям и предкам», - пояснила Ж. Буканова.

Следующий день – это Жайлау күні. В этот день продолжается традиция посадки деревьев, проводится уборка парковых зон и облагораживание общественных мест.

17 марта - четвертый день - Игі істер күні, что означает благие, добрые дела.

«18 марта - это Шымырлық пен шеберлік күні, который посвящен нашим ремесленникам, которые могут презентовать свои изделия на организованных ярмарках и выставках. 19 марта - Зияткерлік күні. В этот день будут проводиться различные конкурсы на знание пословиц, поговорок, эпосов», - рассказала Жанар Буканова.

20 марта назвали Жоралғы күні. Необходимо рассказывать о забытых обычаях и традициях, чтобы народ понимал их актуальность и значимость. Не менее интересным считается празднование 21 марта - Ұлттық тағамдар күні. Сейчас насчитывается более 200 наименований казахских блюд, о которых многие не знают. 22 марта - это Бұқара күні. В этот день музыкальные, танцевальные коллективы представляют свои концертные номера.

«Также в праздничные дни рекомендуется носить традиционную национальную одежду и украшения, - добавила руководитель центра Рухани жаңғыру.