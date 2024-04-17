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    16:44, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Девять человек ждали помощь на вышке в Актюбинской области

    Девять человек ждали помощь на вышке в Актюбинской области
    Фото: скрин с видео

    Летчики Министерства обороны РК в Иргизском районе Актюбинской области спасли 9 человек, пострадавших от наводнений. Они без интернета и телефонной связи находились на вышке. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По информации министерства, местные жители пытались доехать до ближайшего населенного пункта на своей машине, но она утонула. С детьми на руках, включая трехмесячного ребенка, они добрались до вышки. Семью разместили в местной школе Иргизского района.

    Ранее сообщалось о проведении спасательных работ в центре и шести районах Актюбинской области, а также в отдаленных фермерских хозяйствах и на полях.

    Теги:
    Спасение Наводнение Происшествия, ЧС Регионы Минобороны РК Видео Паводки в Казахстане Происшествия Спасатели Актюбинская область Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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