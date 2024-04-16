Ночью уровень резко поднимается: как актюбинские спасатели вызволяли людей и животных из воды

Спасательные работы проводились в центре и шести районах Актюбинской области, а также в отдаленных фермерских хозяйствах и на полях. Работы начались 25 марта. Селам, где не было дорожного сообщения, оказывалась гуманитарная помощь и транспортные перевозки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Период паводка в Актюбинской области начался 25 марта. Сначала вода поднялась в городе Актобе и Байганинском, Мугалжарском районах, что вызвало панику среди населения. Тогда более 10 сотрудников спасательной станции №2 проводили операции по спасению людей, домашних животных в районах и городе. С начала паводка в регионе было эвакуировано более 11 тысяч человек. Когда уровень воды спал, около 3 тысяч из них вернулись домой.

Фото: ДЧС Актюбинской области

Пастухи сидели на крышах ферм и ждали помощи - Нурболат Жумагалиев

Фото: ДЧС Актюбинской области

Начальник водолазного отдела спасательной станции №2 Нурболат Жумагалиев видел паводки 2011, 2017 и 2023-го годов. По его словам, если ранее паводки доходили только до садовых коллективов, то в прошлом году вода вышла из русла реки в Кобде и Ойыле. В этом году спасательные работы начались 26 марта. У группы, направлявшейся в Мугалжарский район, была моторная железная лодка.

Фото: ДЧС Актюбинской области

- Сначала мы спасли трех человек из фермы в Мугалжарском районе. Одна из сложностей работы заключалась в том, что где бы вы ни шли по реке, было трудно угадать, где и какие препятствия затаились. Тем не менее спасательные работы продолжались без перерыва. Когда мы пошли спасать людей на первую ферму, то узнали, что на второй ферме рядом тоже есть люди. Мы спасли там пастуха. А 27 марта мы узнали, что на одной из ферм посреди воды остались еще два человека. Мы также спасли там людей. Мы вывезли двух человек из фермы в селе Батпакколь Мугалжарского района. Они сидели на крыше. Так мы спасли 8 человек. Во-первых, это место отдаленное, - рассказывает начальник водолазного отделения спасательной станции №2 Нурболат Жумагалиев.

Фото: ДЧС Актюбинской области

Спасатели отметили, что во время паводков дороги были размыты и связь стала затрудненной. К примеру, чтобы добраться от военного городка Эмба до Жанажола, они остановливались в селе Бирлик, где им тоже пришлось помогать пострадавшим.

- Во время паводков вода была холодная. Людям нельзя долго находиться в такой воде. Может схватить судорога или сердце остановиться. Два пастуха на ферме, на которую мы прибыли, знали, что вода приближается, ведь всех предупреждали заранее, но они держали на привязи двух лошадей и думали, что убегут, когда придет вода. Но когда пришла вода лошади убежали. Важно отметить, что вода днем наполняет всякие ямы и овраги, а ночью ее уровень резко поднимается. Ночью часто бывает сложнее, - поясняет Нурболат Жумагалиев.

Фото: ДЧС Актюбинской области

Начальник водолазного отдела спасательной станции №2 проводил спасательные и транспортные работы в Кобдинском, Байганинском, Мугалжарском, Хромтауском районах. Пастухи в некоторых хозяйствах во время отела не уходили и продолжали работать на возвышенностях. Их снабжали продуктами, одеялами и необходимыми складными палатками.

Люди не хотели покидать дома – Айдар Ишангалиев

Фото: ДЧС Актюбинской области

Наряду с сотрудниками, многое повидавшими во время паводков, спасательные работы проводила и молодежь. Айдар Ишангалиев, спасатель станции №2, неделю ночевал в машине.

Фото: ДЧС Актюбинской области

- 26 марта были проведены работы по раннему оповещению. Мы попросили людей покинуть дома. Некоторые сразу вышли, сели в машины и поехали к родственникам. Людей, которым было идти некуда, развозили по эвакуационным станциям. Некоторые люди не покидали жилища до тех пор, пока вода не попала в их дома. Они и не скрывают, что до последнего надеялись, что вода не придет в их дома. Спасательные работы проводились в основном в одноэтажных домах. А жильцы домов в несколько этажей сидели на крышах. Когда мы спасли двух детей и женщину, они думали, что воду откачают мотопомпой, - расказывает сотрудник спасательной станции №2 Айдар Ишангалиев.

Когда в регионе проводились эвакуационные работы, сотрудники спасательной станции №2 были разделены по участкам. Спасатели были одеты в спецодежду и свободно ходили по воде, а некоторых людей пришлось спасать на моторной лодке.

Фото: ДЧС Актюбинской области

- Люди берут с собой только одежду и еду. Если вещи не слишком тяжелые, мы их вытащим. Если нам понадобится вернуться, мы это сделаем. Например, в садовых коллективах остаются люди, не прислушавшиеся к предупреждению. Иногда они приходятся соседями друг-другу. Поэтому, когда мы спасаем одних, то следом идем и к другим. В жилом массиве Келешек оставались четверо людей из одного дома. Хотя фундамент был высоким и вода не попадала в дом, ходить вокруг дома было невозможно. В этом доме у беременной женщины начались схватки. В доме находился муж и двое детей. Вышла только жена, а остальные отказались покидать жилище. Есть еще одна история. Двух собак пришлось спасать. Спасать собаку породы алабай отправились четверо спасателей и дочь хозяина. Добравшись туда, мы еле усадили одну из собак в резиновую лодку. А вот вторая не поддалась и рычала. Мы двинулись и пес последовал за нами по воде. Проплыв немалое расстояние он ослаб, за 100 метров до берега нам пришлось его вытаскивать. Поскольку это была крупная собака, транспортировать ее было сложно, - добавил Айдар Ишангалиев.

Фото: ДЧС Актюбинской области

Еще одного жителя спасатели вывезли насильно. Они перевезли не только его, но и трех овец, двух коз, собаку, кошку и индейку в безопасное место.

- В марте мне пришлось работать почти неделю без выходных. Потом мы вышли на дежурство. Мы спали в машине неделю, а затем приступили к спасательным операциям. Еду нам разносили волонтеры, местные кафе и рестораны, - сообщил спасатель.

Фото: ДЧС Актюбинской области

Отметим, что в спасательной службе региона работают около 70 человек. На спасательной станции №2 задействовано 20 сотрудников. Около половины из них на местах оказывали помощь во время паводков.

Фото: ДЧС Актюбинской области