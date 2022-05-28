Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Девять человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
28 Мая 2022 10:11

Девять человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 млн 305 тыс. 732 случая. Из них: в столице – три, городе Алматы – пять и один в Северо-Казахстанской области.


Читайте также
Семь человек выздоровели от КВИ в Казахстане за сутки
Сахар имеется в достаточном объеме и пополняется своевременно – акимат Нур-Султана
Торжественные проводы призывников на службу прошли в Нур-Султане
Казахстанка выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу
Госсекретарь РК встретился с общественниками Северо-Казахстанской области
United Nations Staff Officer Course завершился в Алматы
Спикер Сената обсудил повестку «Жаңа Қазақстан» с экспертами и интеллигенцией Алматы
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 мая

Лента новостей

Архив