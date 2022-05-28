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28 Мая 2022 10:11
Девять человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 млн 305 тыс. 732 случая. Из них: в столице – три, городе Алматы – пять и один в Северо-Казахстанской области.
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