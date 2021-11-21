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Девять человек эвакуировали из снежного плена за сутки в Алматинской области

21 Ноября 2021 16:47
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Девять человек эвакуировали из снежного плена за сутки в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Три случая с попаданием в снежный занос граждан зарегистрировано за минувшие сутки в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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20 ноября спасатели ДЧС Алматинской области совершили три выезда на аварийно-спасательные работы по эвакуации людей из снежного плена.

Первый вызов поступил в ДЧС в 16.30 часов о том, что в Алакольском районе на автодороге «Ушарал-Достык», на участке «Жаланашкөл» в снежном заносе застряла легковая автомашина, в которой находятся три человека из них один ребенок.

«На место вызова выехали сотрудники Пожарной части №20 со станции Достык. Установлено, что автомашина марки «Toyota Camry», двигавшаяся со стороны ВКО, самостоятельно выехала из снежного заноса, которая под сопровождением сотрудников ДЧС прибыла до ст.Достык», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Второй вызов поступил в 17.40 часов также с Алакольского района о том, что в 15 км от с.Коктума, на побережье озера Алаколь в снежном заносе застрял трактор, в салоне находятся два человека.

На место вызова выехали спасатели оперативно-спасательного отряда Алакольского региона с с.Акши. В 20.25 часов двое взрослых мужчин были успешно эвакуированы в с.Коктума.

Третий вызов поступил в 18.20 часов о том, что в Кербулакском районе в 30 км от с.Коянкоз, участок «Жүзасу», проселочная дорога, горная местность, в снежном заносе застрял внедорожник марки «Toyota Hilux», в салоне находятся четыре взрослых человека. В 23.30 часов силами сотрудников Пожарной части №19 с.Сарыозек, все пассажиры с данной автомашины были эвакуированы на территорию крестьянского хозяйства.

Никто из эвакуированных не пострадал и в медицинской помощи не нуждались.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области из-за сильного бурана и метели закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Ушарал-Достык».

ДЧС Алматинской области напоминает гражданам о том, что перед выездом в дальнюю дорогу зимой, в обязательном порядке необходимо ознакомиться с прогнозом погоды, не игнорировать СМС сообщениями от службы 112 и брать с собой все необходимые вещи, которые смогут помочь вам в экстремальных ситуациях.


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#Алматинская область   #Происшествия   #Дороги   #Погода  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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