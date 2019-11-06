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Девять браконьеров и одного нарушителя границы задержали пограничники

6 Ноября 2019 01:43
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Девять браконьеров и одного нарушителя границы задержали пограничники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По поступившей от членов добровольных дружин информации пограничниками Чунджинского пограничного отряда в ущелье «Талдысай» были задержаны 9 браконьеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы РК.

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Все браконьеры - граждане РК. При себе нарушители имели охотничье оружие и мешок с разделанным мясом. В ходе соответствующих совместных с сотрудниками отдела полиции, прокуратуры и КНБ Нарынкольского района мероприятий были обнаружены еще 4 ружья с запасными стволами и боеприпасами, а также еще более 60 кг мяса и голова марала с рогами. Документы на оружие отсутствовали.

Задержанные вместе с «вещественными доказательствами» переданы в отдел полиции Райымбекского района.

Еще один нарушитель был задержан пограничниками Сарыагашского пограничного отряда на участке пограничной заставы «Ынтымак».

В ходе несения службы пограничный наряд заметил неизвестного, движущегося по нашей территории в сторону границы с Узбекистаном. Нарушитель был задержан в момент преодоления сетчатого оградительного забора.

Нарушителем оказался, с его слов, гражданином Республики Узбекистан, 1997 года рождения. Проводятся соответствующие мероприятия.

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Ключевые слова: Алматинская область, Туркестанская область, Пограничники,
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