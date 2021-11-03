Девять автомобилей сгорело в Карагандинской области за четыре дня
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За 4 дня в Карагандинской области зарегистрировано 9 пожаров на автомобильном транспорте. Пожары произошли в городах: Караганда, Темиртау, Жезказган, Шахтинск, Актогайском и Каркаралинском районах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Всего с начала текущего года в области зарегистрировано 207 пожаров на автотранспорте.
Наиболее часто пожары возникают от внутренних источников зажигания, связанных с неисправностью топливной и электрической систем, а также от неосторожного обращения с огнем.
В конструкции автомобиля применяется большое количество горючих материалов. Это древесные, полимерные, резино-технические изделия, лакокрасочные покрытия. Пожарную нагрузку дополняют и горючие жидкости, применяемые в тормозной, охлаждающей системах, гидрооборудовании, а также автомобильное топливо. Поэтому на любом автотранспорте необходимо строгое соблюдение мер пожарной безопасности.
«Динамика пожаров автомобилей определяется местом его возникновения. Например, при загорании в моторном отсеке легкового автомобиля, находящегося на стоянке, пламя распространяется до салона через 8-10 минут. Полностью салон загорается через 1-3 минуты. При горении автомобиля нарушается герметичность топливной системы и воспламеняется вытекающее топливо», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
Чтобы с вашим авто не случилась беда, огнеборцы рекомендуют автовладельцам следующие меры:
- своевременно проходить техническое обслуживание автомобиля;
- постоянно следить за его исправным состоянием, особенно обращая внимание на электропроводку;
- всегда иметь с собой в машине огнетушитель, держите его в легкодоступном для себя месте;
- в зимнее время не использовать открытый огонь для обогрева замерзших деталей.
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