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    Девушку с двумя килограммами мефедрона задержали в Шымкенте

    Два килограмма мефедрона изъяли полицейские у жительницы Шымкента, подозреваемой в сбыте наркотиков. Крупную партию «синтетики» она перевозила в рюкзаке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Девушку в хиджабе задержали с двумя килограммами мефедрона в Шымкенте
    Кадр из видео

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Шымкента в ходе оперативно-профилактических мероприятий задержали местную жительницу.

    При проверке в ее рюкзаке нашли четыре пакета с мефедроном общим весом два килограмма. Процесс фиксации доказательств сотрудники правоохранительных органов запечатлели на видео.

    — Кроме того, при ней находились электронные весы и зип-пакеты, предназначенные для расфасовки наркотических средств, — сообщили в МВД РК.

    В ходе дальнейших следственных действий в арендованной квартире подозреваемой обнаружены еще 32 готовых к реализации свертка с аналогичным веществом весом по пять граммов каждый.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемую поместили в изолятор временного содержания.

    — Работа по выявлению и пресечению каналов распространения наркотиков продолжается на постоянной основе, — добавили в правоохранительных органах.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы у иностранной гражданки обнаружили 21 килограмм наркотических средств. Контрабанду выявили в ходе досмотра багажа пассажиров авиарейса.

     

    Полиция Борьба с наркотиками Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор