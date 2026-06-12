Девушку с двумя килограммами мефедрона задержали в Шымкенте

Два килограмма мефедрона изъяли полицейские у жительницы Шымкента, подозреваемой в сбыте наркотиков. Крупную партию «синтетики» она перевозила в рюкзаке, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Шымкента в ходе оперативно-профилактических мероприятий задержали местную жительницу.

При проверке в ее рюкзаке нашли четыре пакета с мефедроном общим весом два килограмма. Процесс фиксации доказательств сотрудники правоохранительных органов запечатлели на видео.

— Кроме того, при ней находились электронные весы и зип-пакеты, предназначенные для расфасовки наркотических средств, — сообщили в МВД РК.

В ходе дальнейших следственных действий в арендованной квартире подозреваемой обнаружены еще 32 готовых к реализации свертка с аналогичным веществом весом по пять граммов каждый.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемую поместили в изолятор временного содержания.

— Работа по выявлению и пресечению каналов распространения наркотиков продолжается на постоянной основе, — добавили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы у иностранной гражданки обнаружили 21 килограмм наркотических средств. Контрабанду выявили в ходе досмотра багажа пассажиров авиарейса.