Девушку спасли от суицида в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы девушка забралась на крышу четырехэтажного дома и пыталась спрыгнуть. Ей помешали полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что 24 июля около половины четвертого утра, девушка забралась на крышу четырехэтажного дома по улице Карасай батыра и пыталась спрыгнуть. Это увидели сотрудники полка патрульной полиции, выходя из здания УП Алмалинского района.
Стражи порядка Расул Маметниязов и Данияр Тастекеев сразу бросились к дому и стали подниматься по пожарной лестнице. Когда один их полицейских поднялся на крышу, девушка стояла уже на самом краю, и сотрудник буквально схватил ее в тот момент, когда она готова уже была сделать последний шаг.
В полиции отметили, что 28-летняя девушка находилась в стрессовом состоянии, и что послужило причиной свести счеты с жизнью, пока неизвестно. В настоящее время с ней работают психологи. Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников полиции удалось спасти жизнь человека.
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