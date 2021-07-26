Девушку спасли от суицида в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы девушка забралась на крышу четырехэтажного дома и пыталась спрыгнуть. Ей помешали полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что 24 июля около половины четвертого утра, девушка забралась на крышу четырехэтажного дома по улице Карасай батыра и пыталась спрыгнуть. Это увидели сотрудники полка патрульной полиции, выходя из здания УП Алмалинского района.

Стражи порядка Расул Маметниязов и Данияр Тастекеев сразу бросились к дому и стали подниматься по пожарной лестнице. Когда один их полицейских поднялся на крышу, девушка стояла уже на самом краю, и сотрудник буквально схватил ее в тот момент, когда она готова уже была сделать последний шаг.

В полиции отметили, что 28-летняя девушка находилась в стрессовом состоянии, и что послужило причиной свести счеты с жизнью, пока неизвестно. В настоящее время с ней работают психологи. Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников полиции удалось спасти жизнь человека.



