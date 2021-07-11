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    15:07, 11 Июль 2021 | GMT +6

    Девушку с «синтетикой» задержали в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области в рамках оперативно-профилактических мероприятий по пресечению и недопущению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявили очередной факт хранения наркотических средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из поселков Сайрамского района оперативники задержали молодую девушку, подозреваемую в незаконном хранении наркотиков. Ею оказалась жительница Шымкента, которую стражи порядка доставили в управление полиции.

    При обыске в ее сумке полицейские обнаружили и изъяли 6 свертков с содержимым, похожим на наркотическое средство. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно заключению, изъятые наркотические средства оказались «синтетическими наркотиками», общим весом более 3 гр.

    Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 ч. 4 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». В настоящее время подозреваемая взята под стражу. Проводится досудебное расследование. Следствием выясняется все обстоятельства произошедшего и с какой целью подозреваемая хранила у себя наркотики.


    В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают о строгой уголовной ответственности за незаконное хранение и сбыт наркотических средств.

    «Если же Вы владеете какой-либо информацией о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102», - напомнили в полиции.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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