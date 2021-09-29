Девушки ехали на крыше авто в Алматы: водителя накажут

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы две девушки ехали на крыше автомобиля, высунувшись через люк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео появилось в сети. По словам автора, действие происходило вдоль БАКа.

В департаменте полиции города установили личность водителя.

«Личность мужчины, управлявшего автомашиной марки «Subaru Legacy», с государственным регистрационным номерным знаком 423 АDV 02 установлена. Это – гр. Мешітхан Т., 1996 года рождения. В его действиях усмотрены признаки нарушения ПДД РК, предусмотренного ст.593 ч.1 КРК об АП. Соответствующий административный материал собран. Напомню о недопустимости такого поведения на дорогах», - написал в своем аккаунте в Instagram заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов.



