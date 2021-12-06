Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы зафиксировано еще одно самоубийство - девушка выпрыгнула с 12-го этажа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очевидцы в соцсетях сообщили , что «молодая девушка спрыгнула с 12-го этажа в микрорайоне Аксай 1А, дом 8».

В департаменте полиции города Алматы проинформировали, что данный факт зарегистрирован управлением полиции Ауэзовского района по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).

«Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства и мотив устанавливаются», - ответили в пресс-службе департамента полиции города.

Недавно также сообщалось, что несовершеннолетняя девушка погибла, упав с высоты в Алматы. Дело расследуется по статье «Доведение до самоубийства».

В октябре этого года школьник выбросился из окна многоэтажки.