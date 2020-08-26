Девушка выманила 1 млн тенге, шантажируя подростка «интимным видео»

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением о вымогательстве обратился местный житель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

По словам потерпевшего, неизвестная девушка с июня текущего года шантажирует его несовершеннолетнюю дочь под угрозой публикации в сети интимного видео. До сегодняшнего дня злоумышленница выманила у потерпевших таким образом миллион тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 194 УК РК «вымогательство».

С целью установления личности подозреваемой сотрудники криминальной полиции Жетысайского РОП провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате чего, полицейские задержали подозреваемую с «поличным» при вымогательстве у потерпевшей 120 тысяч тенге. Задержанной оказалась молодая девушка, жительница Мактааральского района. В качестве вещественных доказательств изъяли деньги и видеоматериалы.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.