Девушка в Павлодаре получила ожоги из-за взрыва пауэрбанка в сумочке

В сети появились кадры происшествия, на которых видно, как из сумочки девушки сначала идет дым, а после происходит взрыв, передает корреспондент агентства Kazinform.

Инцидент произошел в одном из фитнес-клубов в Павлодаре. На кадрах с камеры наблюдения видно, что из сумки сначала начинает идти густой дым.

Девушка не сразу это замечает, а когда пытается снять аксессуар, то происходит взрыв. Указывается, что загорелся в сумке пауэрбанк.

Информацию подтвердили в Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи, сообщив, что вызов поступил 14 июня около 4 часов дня.

— Вызов поступил из фитнес-клуба по улице Естая. Пострадавшая — 39-летняя женщина, диагностированы термические ожоги менее 10% тела. Ее доставили в травмпункт первой городской больницы Павлодара, — сообщили в станции скорой.



Между тем, по данным управления здравоохранения Павлодарской области, пострадавшая, оказавшись в больнице, от госпитализации отказалась.

Напомним, ранее в Алматы пострадали полицейские после взрыва гранаты на учениях.