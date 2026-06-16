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    Девушка в Павлодаре получила ожоги из-за взрыва пауэрбанка в сумочке

    В сети появились кадры происшествия, на которых видно, как из сумочки девушки сначала идет дым, а после происходит взрыв, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Девушка в Павлодаре получила ожоги из-за взрыва пауэрбанка в сумочке
    Кадр из видео t.me/kriminal_kazakhstan

    Инцидент произошел в одном из фитнес-клубов в Павлодаре. На кадрах с камеры наблюдения видно, что из сумки сначала начинает идти густой дым.

    Девушка не сразу это замечает, а когда пытается снять аксессуар, то происходит взрыв. Указывается, что загорелся в  сумке пауэрбанк. 

    Информацию подтвердили в Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи, сообщив, что вызов поступил 14 июня около 4 часов дня.

    — Вызов поступил из фитнес-клуба по улице Естая. Пострадавшая — 39-летняя женщина, диагностированы термические ожоги менее 10% тела. Ее доставили в травмпункт  первой городской больницы Павлодара, — сообщили в станции скорой. 


    Между тем, по данным управления здравоохранения Павлодарской области, пострадавшая, оказавшись в больнице, от госпитализации отказалась.

    Напомним, ранее в Алматы пострадали полицейские после взрыва гранаты на учениях. 

    Павлодар Видео Происшествия Взрыв
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор