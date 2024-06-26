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    12:51, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Девушка танцевала на окне и упала с многоэтажки в Алматы

    раскрытое окно
    Фото: Алина Тулеубаева/Kazinform

    В Алматы девушка упала с верхнего этажа жилого комплекса и разбилась насмерть, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как молодая девушка вышла на карниз окна, начала смеяться и пританцовывать.

    Сообщается, что трагедия произошла утром в ЖК «Теремки». 

    В управлении общественного здравоохранения сообщили, что женщина скончалась до прибытия службы скорой медицинской помощи. Она получила травмы несовместимые с жизнью.

    По данным департамента полиции Алматы, возбуждено уголовное дело по факту самоубийства.

    Теги:
    Полицейские Полиция Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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