12:51, 26 Июнь 2024 | GMT +6
Девушка танцевала на окне и упала с многоэтажки в Алматы
В Алматы девушка упала с верхнего этажа жилого комплекса и разбилась насмерть, передает корреспондент агентства Kazinform.
В социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как молодая девушка вышла на карниз окна, начала смеяться и пританцовывать.
Сообщается, что трагедия произошла утром в ЖК «Теремки».
В управлении общественного здравоохранения сообщили, что женщина скончалась до прибытия службы скорой медицинской помощи. Она получила травмы несовместимые с жизнью.
По данным департамента полиции Алматы, возбуждено уголовное дело по факту самоубийства.