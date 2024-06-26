Девушка танцевала на окне и упала с многоэтажки в Алматы

В Алматы девушка упала с верхнего этажа жилого комплекса и разбилась насмерть, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как молодая девушка вышла на карниз окна, начала смеяться и пританцовывать.

Сообщается, что трагедия произошла утром в ЖК «Теремки».

В управлении общественного здравоохранения сообщили, что женщина скончалась до прибытия службы скорой медицинской помощи. Она получила травмы несовместимые с жизнью.

По данным департамента полиции Алматы, возбуждено уголовное дело по факту самоубийства.