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Девушка совершила самоубийство в Алматы

2 Декабря 2021 21:19
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Девушка совершила самоубийство в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы несовершеннолетняя девушка погибла, упав с высоты. Дело расследуется по статье «Доведение до самоубийства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В департаменте полиции города Алматы сообщили, что трагедия произошла сегодня около 16 часов в Алмалинском районе.

«Зарегистрирован факт в едином реестре досудебного расследования по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Причины, мотив и обстоятельства произошедшего устанавливаются», - проинформировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Некоторые СМИ пишут, что девушка упала с балкона 12-го этажа.

Отметим, недавно в Алматы женщина с тремя детьми выбросилась из окна девятого этажа.

«Из окна 9-го этажа выбросились 28-летняя женщина и ее трое малолетних детей: 2015, 2016 и 2019 годов рождения. Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи», - сообщили тогда в полиции.


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#Алматы   #Происшествия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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