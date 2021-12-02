Девушка совершила самоубийство в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы несовершеннолетняя девушка погибла, упав с высоты. Дело расследуется по статье «Доведение до самоубийства», передает корреспондент МИА «Казинформ».
В департаменте полиции города Алматы сообщили, что трагедия произошла сегодня около 16 часов в Алмалинском районе.
«Зарегистрирован факт в едином реестре досудебного расследования по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Причины, мотив и обстоятельства произошедшего устанавливаются», - проинформировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
Некоторые СМИ пишут, что девушка упала с балкона 12-го этажа.
Отметим, недавно в Алматы женщина с тремя детьми выбросилась из окна девятого этажа.
«Из окна 9-го этажа выбросились 28-летняя женщина и ее трое малолетних детей: 2015, 2016 и 2019 годов рождения. Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи», - сообщили тогда в полиции.
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