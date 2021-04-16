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    10:50, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Девушка пыталась совершить самоубийство на мосту в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинка, сидящая на арке пешеходного моста, напугала жителей. Она пыталась закончить жизнь самоубийством, но ее спасли полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с сидящей на арке моста девушки, появилось в Сети . В пресс-службе департамента полиции уточнили, что данное событие было сегодня в 6:49 утра.

    «На пульт «102» позвонил встревоженный очевидец и сообщил, что на арке пешеходного моста по улице Саина между проспектом Абая и улицей Шаляпина сидит молодая девушка и пытается покончить жизнь самоубийством. На место экстренно прибыло несколько экипажей патрульной полиции, был осуществлен отвод транспортных средств для обеспечения бесперебойной работы спасателей. В итоге девушка была благополучно спасена, это алматинка, гражданка Б. 1996 года рождения, которая уже в отделе полиции при УП Ауэзовского района сообщила, что на такой шаг ее подтолкнул конфликт в семье, с супругом. Благо трагедии не случилось, ее удалось пресечь, предотвратить», - отметили в полиции.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Общество Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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