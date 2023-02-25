Девушка-полицейский из Костаная стала призером чемпионата РК по рукопашному бою

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Инспектор спецотряда быстрого реагирования департамента полиции Костанайской области Сая Ауельбекова заняла призовые места в чемпионате Казахстана по рукопашному бою, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Акмолинской области в городе Щучинске прошел чемпионат Республики Казахстан по рукопашному бою, армейскому рукопашному бою, полноконтактному рукопашному бою среди мужчин и женщин. В нем приняли участие 10 команд силовых структур и 16 областных команд. В турнире участвовали 450 спортсменов. Встречи прошли в дисциплинах «Поединок» и «Самооборона».

Сая Ауельбекова в весовой категории 58 кг в дисциплине «Поединок» вошла в тройку лидеров, а в «самообороне» заняла второе место. Полицейский неоднократно становилась лучшей на республиканских и международных соревнованиях. Она также является мастером спорта по вольной борьбе, панкратиону и военному рукопашному бою.

«Рукопашный бой должен демонстрировать искусство владения своим телом, силу духа, тактическую подготовку. На службе ты должен быть готов как морально, так и физически к любым действиям. Главным критерием является умение применить накопленный опыт в критической ситуации», - делится инспектор СОБР Сая Ауельбекова.

В июне 2023 года Сая Ауельбекова примет участие в Чемпионате мира по рукопашному бою. Теперь страж порядка начнет подготовку к международным соревнованиям.

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области