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    23:17, 24 Февраль 2023 | GMT +6

    Девушка-полицейский из Костаная стала призером чемпионата РК по рукопашному бою

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Инспектор спецотряда быстрого реагирования департамента полиции Костанайской области Сая Ауельбекова заняла призовые места в чемпионате Казахстана по рукопашному бою, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В Акмолинской области в городе Щучинске прошел чемпионат Республики Казахстан по рукопашному бою, армейскому рукопашному бою, полноконтактному рукопашному бою среди мужчин и женщин. В нем приняли участие 10 команд силовых структур и 16 областных команд. В турнире участвовали 450 спортсменов. Встречи прошли в дисциплинах «Поединок» и «Самооборона».

    Сая Ауельбекова в весовой категории 58 кг в дисциплине «Поединок» вошла в тройку лидеров, а в «самообороне» заняла второе место. Полицейский неоднократно становилась лучшей на республиканских и международных соревнованиях. Она также является мастером спорта по вольной борьбе, панкратиону и военному рукопашному бою.

    «Рукопашный бой должен демонстрировать искусство владения своим телом, силу духа, тактическую подготовку. На службе ты должен быть готов как морально, так и физически к любым действиям. Главным критерием является умение применить накопленный опыт в критической ситуации», - делится инспектор СОБР Сая Ауельбекова.

    В июне 2023 года Сая Ауельбекова примет участие в Чемпионате мира по рукопашному бою. Теперь страж порядка начнет подготовку к международным соревнованиям.


    Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
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