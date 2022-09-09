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Девушка погибла в ДТП в городе Шу

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Сентября 2022, 18:57
Девушка погибла в ДТП в городе Шу

ШУ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в Жамбылской области, передаает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Polisia.kz.

9 сентября примерно в 01:37 часов в городе Шу произошло дорожно-транспортное происшествие. 30-летний водитель автомобиля марки Mercedes Benz, следуя по улице Сейфуллина на большой скорости, совершил столкновение в заднюю часть следовавшей в попутном направлении автомашины Volkswagen Golf III под управлением 29-летнего местного жителя.

От полученного удара автомобиль Volkswagen Golf воспламенился и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-21150. В результате ДТП в огне погибла 21-летняя пассажирка Volkswagen, а 29-летний водитель и еще один пассажир с различными телесными повреждениями доставлены в центральную больницу города Шу.

По факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. Назначен ряд необходимых экспертиз.


Фото: polisia.kz





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