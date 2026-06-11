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    Девушка пыталась спрыгнуть с шестого этажа в Акмолинской области

    На место происшествия своевременно прибыли сотрудники патрульной полиции, которые предотвратили возможную трагедию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Девушка пыталась спрыгнуть с шестого этажа в Акмолинской области
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, тревожный вызов поступил экипажу взвода патрульной полиции города Степногорска около 06:45 часов 10 июня. Жители сообщили в полицию о возможном скандале и девушке, находившейся на балконе шестого этажа. На место отправились старшие лейтенанты Ерсаин Аксарин и Батырхан Шакир.

    — Не теряя ни минуты, полицейские прибыли на место происшествия. Вместе с ними к дому направился дежурный участковый инспектор полиции капитан Айбек Жамбулов. Поднявшись на шестой этаж, сотрудники увидели, что счет идет буквально на секунды: девушка уже перекинула ноги через перила балкона и была готова совершить роковой шаг. Пока капитан полиции Айбек Жамбулов отвлекал девушку разговором и пытался установить с ней контакт, Ерсаин схватил ее, после чего полицейские затащили девушку обратно на балкон, — поделились подробностями в ведомстве. 

    Спасательная операция была зафиксирована камерами Центра оперативного управления. Девушка была спасена и передана медицинским работникам, которые теперь оказывают ей необходимую помощь. Предположительно причиной такого поступка стала ссора с молодым человеком.

    Напомним, женщина выпала из окна многоэтажного дома в Алматы.

    Спасение Регионы Казахстана Полиция Происшествия Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор