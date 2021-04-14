Девушка на матрасе посреди озера Каинды: авторов видео накажут

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы обсуждают видео девушки, которая плавает на надувном матрасе посреди озера Каинды, которое является особо охраняемой природной территорией. В Минэкологии сообщили, что авторов видео накажут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео в своем аккаунте в Facebook разместил натуралист Сакен Дилдахмет.

«Если бы она утонула, что было бы? Там ее никто не спасет. А вода слишком холодная. К сожалению, наши соотечественники ради какого-то фото и видео, идут на такое. Автор видео написала, что сняли ради развития туризма. С какой головой вы думали об этом? Сегодня матрас, а завтра будет катер и другие. Так мы можем потерять главную фишку озера - затонувший лес», - возмутился он.

Пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Самал Ибраева прокомментировала данное видео.

«Общее требование для всех – нельзя нарушать порядок пребывания на особоохраняемых природных территориях! За нарушение элементарных правил согласно статье 380 КоАП РК предусмотрено предупреждение или штраф. Друзья, все это очень серьезно. Помимо привлечения к ответственности, могут иметь место и несчастные случаи. Зачем наносить таким образом вред окружающей среде, ее неповторимости?! Вот, к примеру, видео, которое активно распространяется в социальных сетях, где на озере Кайынды, ради красивого кадра человек демонстрирует неуважительное отношение к уникальной природе. Справедливо, что сейчас инспекторами в отношении авторов ролика составляется протокол правонарушения. Такие факты должны пресекаться. Также уместно вспомнить и то, что туристы сделали с розовым озером Кобейтуз. Тогда на уникальный водоем люди заезжали на машинах, оставляли мусор, вывозили природную соль. К сожалению, случаи такого варварства к природе повторяются. Кстати, это еще раз доказывает, что в национальных парках нужна инфраструктура, цивилизованный подход, важен экотуризм. Иначе такой «дикий» туризм будет только процветать. А это как раз и наносит вред природе», - заявила Самал Ибраева.

Она обратилась к казахстанцам.

«Начинается туристический сезон. У нас в Казахстане множество мест с красивой природой, которые нужно и важно посещать. Казахстанская природа неповторима! Радует, что за последние годы многие открыли для себя нашу страну по-новому. Но, наша общая обязанность – соблюдать общепринятые нормы и правила. Давайте беречь природу и своим примером воспитывать в подрастающем поколении патриотизм и любовь к животным, растениям, лесу, горам!», - написала она.