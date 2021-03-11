Девушек, высунувшихся в люк авто, сняли на видео в Алматы: водителя наказали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео, на котором по ночному Алматы едет авто с двумя девушками, которые высунулись из люка автомобиля. Водителя оштрафовали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео автомобиля с двумя девушками, которые высовывались из люка, появилось в Instagram.

«Девочки празднуют», - говорится в посте.

В пресс-службе департамента полиции нашли водителя авто.

«В отношении водителя были составлены сразу два административных протокола: один за перевозку пассажира вне автомобиля, второе за отсутствие технического осмотра у данного водителя на этот автомобиль», - сообщили в полиции.