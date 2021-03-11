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    16:51, 11 Март 2021 | GMT +6

    Девушек, высунувшихся в люк авто, сняли на видео в Алматы: водителя наказали

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео, на котором по ночному Алматы едет авто с двумя девушками, которые высунулись из люка автомобиля. Водителя оштрафовали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео автомобиля с двумя девушками, которые высовывались из люка, появилось в Instagram.

    «Девочки празднуют», - говорится в посте.

    В пресс-службе департамента полиции нашли водителя авто.

    «В отношении водителя были составлены сразу два административных протокола: один за перевозку пассажира вне автомобиля, второе за отсутствие технического осмотра у данного водителя на этот автомобиль», - сообщили в полиции.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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