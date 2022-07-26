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Девочку спасли на Капшагайском водохранилище
26 Июля 2022 01:17

Девочку спасли на Капшагайском водохранилище

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В 150 метрах от берега при проведении патрулирования на Капшагайском водохранилище спасатели увидели девочку, которая тонула, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматинской области, случай произошел 25 июля в 19:45.

«Сотрудники оперативно-спасательного отряда города Конаев при проведении патрулирования на Капшагайском водохранилище, в районе городского пляжа №7 в 150 метрах от берега спасли девочку 2007 года рождения, которая купалась, попала на глубину и начала тонуть. Девочку доставили на берег и передали родителям», - отметили в пресс-службе департамента по ЧС.

С родителями и другими отдыхающими провели разъяснительную беседу по соблюдению безопасности на воде.

Недавно на Капшагайском водохранилище спасли двух молодых людей. Также чуть не утонул 49-летний гражданин Великобритании.


Фото: пресс-служба ДЧС столицы


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Автор:
Корреспондент
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