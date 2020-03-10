Девочку-подростка четвертые сутки ищут в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы четвертые сутки разыскивают 15-летнюю девочку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Екатерина Мелкова пропала 6 марта. Информация о пропаже появилась в соцсетях . При этом сообщается, что у нее легкая задержка психического развития и она может быть дезориентирована.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что ее поиском занимаются сотрудники криминальной и ювенальной полиции, участковые инспекторы, волонтеры.
«В настоящий момент устанавливаем местонахождение. При этом отметим, что ранее она неоднократно уходила из дома. Проверяется близкий круг окружения, с кем она общалась в последнее время, изучаем образ ее жизни. Надеемся на благополучный исход и на то, что она будет найдена целой и невредимой, и будет передана своим родителям», - сообщили в полиции.
Фото: Facebook
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