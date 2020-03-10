Девочку-подростка четвертые сутки ищут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы четвертые сутки разыскивают 15-летнюю девочку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Екатерина Мелкова пропала 6 марта. Информация о пропаже появилась в соцсетях . При этом сообщается, что у нее легкая задержка психического развития и она может быть дезориентирована.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что ее поиском занимаются сотрудники криминальной и ювенальной полиции, участковые инспекторы, волонтеры.

«В настоящий момент устанавливаем местонахождение. При этом отметим, что ранее она неоднократно уходила из дома. Проверяется близкий круг окружения, с кем она общалась в последнее время, изучаем образ ее жизни. Надеемся на благополучный исход и на то, что она будет найдена целой и невредимой, и будет передана своим родителям», - сообщили в полиции.

Фото: Facebook