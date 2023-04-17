Девочки настроены на победу – исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На пресс-конференции, посвященной матчу женской сборной Казахстана по шахматам против сборной мира, президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов пожелал участницам успехов. Исполнительный директор федерации Гульмира Даулетова отметила, что девочки настроены на победу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые гости, добро пожаловать в Казахстан. Большой шахматный праздник продолжается матчем женских сборных Казахстана и мира. Это уникальное событие для шахмат нашей страны. Я бесконечно горжусь тем, что история этой игры написана в Казахстане», - сказал президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

Исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова отметила, что такое мероприятие проходит впервые.

«Ранее мужская команда СССР бросала сборной мира. Тогда сборная мира выиграла. Теперь впервые в истории Казахстан бросает вызов сборной мира. Мы надеемся дать отпор, сыграть очень хорошо. Наша команда состоит из мировых звезд: двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева, вице-чемпионка по рапиду Динара Садуакасова, бронзовый призер Всемирной шахматной олимпиады Жансая Абдумалик, Меруерт Камалиденова, также есть талантливые девочки, которые показывают высочайшие результаты. Женская сборная мира очень сильная. Во главе стоит четырехкратная чемпионка мира Хоу Ифань, а также именитые Нана Дзагнидзэ (Грузия), Харика Дрюнавалли (Индия), Гюнай Мамедзадэ (Азербайджан), Нургюль Салимова (Болгария), Жока Гаал (Венгрия), Шри Б.Савита (Индия), а также Афруза Хамдамова (Узбекистан)», - рассказала Гульмира Даулетова.

Матч состоит из двух форматов. Первый – рапид, который пройдет 17-18 апреля. В третий день пройдет блиц турнир. Чтобы выявить победителя, суммируются все очки за все три дня. 8 казахстанских шахматисток сыграют против 8 шахматисток сборной мира по шахматам.

Призовой фонд составляет 50 тысяч долларов. Команда-победитель получает 30 тысяч долларов, серебряные призеры – 20 тысяч долларов.

«Настрой боевой. Девочки настроены на победу. У каждой шахматистки свой индивидуальный график, тренер. В частности, иностранные гроссмейстеры. Они готовились в течение года к этому событию», - добавила Гульмира Даулетова.

Отметим, что сегодня в 15:00 часов стартовал матч женской сборной Казахстана по шахматам против сборной мира.