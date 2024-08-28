12:23, 28 Август 2024 | GMT +6
Девочка сгорела в автомобиле в Актюбинской области
В поселке Дон Актюбинской области в машине сгорела 10-летняя девочка, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов, инцидент произошел сегодня.
— В селе Дон Хромтауского района произошло самопроизвольное возгорание автомашины ВАЗ, припаркованный во дворе, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения с соседнего дома. В салоне автомашины находилась 10-летняя девочка, которая погибла. Во время инцидента родители были дома. Причина возгорания выясняется. По факту происшествия начато досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы, — сообщил Ерболат Саркулов.