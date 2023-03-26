Девочка утонула в реке в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области нашли тело утонувшей девочки, передает МИА «Казинформ».

«26 марта с 08:00 в Тюлькубасском районе, с/о Машат, в 300 м от с.Енбек, р.Арыс, силами ДЧС, ДЧС г.Шымкент, ДП, МИО и местными жителями проводились поисковые работы девочки 2018 г.р., которая предварительно 17 марта в 17:00 с несовершеннолетней сестрой отправилась играть на р.Арыс без присмотра взрослых. Со слов сестры ребенка унесло течением. 26 марта в 13:40 в 10 км от места происшествия в с. Нуржанкорган Сайрамского районана местным жителем обнаружен и извлечен из воды труп пропавшей», - сообщили в ДЧС Туркестанской области.