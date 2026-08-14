Девочка сломала руку после падения с джампинг-аттракциона в Шымкенте

В одном из парков Шымкента ребенок получил перелом руки после падения с джампинг-аттракциона. По словам матери девочки, во время прыжка оборвался трос, передает корреспондент агентства Kazinform.

Инцидент произошел 8 августа в парке «Жайлаукөл» на проспекте Байдибек би. Семья пришла с детьми около 19:00. Примерно через два часа девочка решила воспользоваться джампинг-аттракционом.

По словам ее матери, во время прыжка оборвался один из тросов, после чего несовершеннолетний ребенок упал и сломал руку.

— Мы пришли в парк всей семьей, чтобы погулять с детьми. Около девяти вечера дочь была на джампинг-аттракционе. Во время прыжка оборвался трос, она упала и сломала руку. Прошу акимат Шымкента проверить администрацию парка и техническое состояние аттракционов. Туда ежедневно приходит много детей, речь идет об их здоровье и безопасности, — рассказала женщина.

Мать девочки также заявила, что после случившегося администрация парка не принесла семье извинений.

В администрации «Жайлаукөл» с этим не согласились. Там сообщили, что сотрудники отреагировали сразу после происшествия, вызвали скорую помощь и помогли доставить пострадавшую в больницу.

— С момента происшествия мы поддерживали связь с родителями и близкими девочки, выразили обеспокоенность ее состоянием и принесли извинения. Поэтому распространяемая в социальных сетях информация о том, что администрация даже не извинилась, не в полной мере соответствует действительности. Мы не оставляли ситуацию без внимания и не относимся к вопросам здоровья людей легкомысленно, — заявили в администрации парка.

При этом в «Жайлаукөл» уточнили, что джампинг принадлежит не самому парку, а арендатору, который оказывает услуги на его территории. В администрации подчеркнули, что не снимают с себя ответственности и заинтересованы в установлении всех обстоятельств случившегося.

— Мы не намерены спорить, перекладывать вину или скрывать произошедшее. Хотим, чтобы все обстоятельства были установлены в предусмотренном законом порядке. Сейчас самое важное для нас — здоровье пострадавшей девочки, мы желаем ей скорейшего выздоровления, — говорится в сообщении.

По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело.

— По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего причинение телесных повреждений несовершеннолетней на одном из аттракционов города, возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в ДП Шымкента.

Ранее в одном из парков Кызылорды молодой человек получил тяжелую травму ноги после того, как она оказалась зажата в аттракционе. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело.