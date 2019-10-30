«Девочка-герой» Умидахон Ахунджанова из Тараза выпустила свою третью книгу

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Любимица жителей Тараза, 15-летняя Умидахон Ахунджанова, всю жизнь прикованная к инвалидной коляске, презентовала свою третью книгу «Чудо женщины», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Презентация нового поэтического сборника прошла в таразском Доме дружбы при большом стечении народа. Пришли поздравить юную поэтессу представители общественных и молодежных организаций, этнокультурных центров, Ассоциации деловых женщин Жамбылской области, журналисты, предприниматели и спортсмены, среди которых была паралимпийская чемпионка Зульфия Габидуллина. Именно ей, а также Ардак Рысбаевой - директору школы №23, в которой учится Умидахон, было поручено разрезать ленту на тираже новой книги «Чудо женщины».

«Секрет счастья», «Радуга жизни», а теперь и «Чудо женщины»: в своих книгах, которые Умидахон называет автобиографическими, эта 15-летняя девочка пишет вроде бы о простых вещах. О том, что счастье заключается в мелочах, что в каждой женщине заложена энергия любви и созидания, которые надо реализовать, и тогда вся жизнь - счастье.

«Самые маленькие радости делают приятным каждый день, а приятные дни складываются в счастливую жизнь», «Закройте глаза и представьте в вашем сердце солнышко. Он светит все ярче и ярче — это ваша любовь разгорается все сильнее и сильнее. Каждая из нас — Солнце! Теперь осознайте, что ваши возможности, мощность и сила бесконечны». «С каждым годом мы взрослеем, все меняется кругом, только мамы нет милее детям в возрасте любом», - несколько цитат из новой книги.

Жамбылские читатели в социальных сетях награждают Умидахон Ахунджанову эпитетами «солнечная девочка», «оптимистичная, жизнерадостная, талантливая», «девочка-герой», «невероятно талантливый и богатый в душе человек».

Как отметила мама Умиды Гульнора Ахунджанова, девочка мечтает стать психологом, оратором, философом.

«Своим личным примером Умида в очередной раз доказывает, что дети Казахстана талантливы, позитивны и открыты миру. Нужно, чтобы общество научилось смотреть на этих детей, как на личности. Не только мы можем что-то дать им, но и они многое могут дать нам. Всевышний через таких детей показывает нам то, что иным образом мы просто не были бы способны понять. Уверен, что завтра, когда она повзрослеет, то сможет помочь многим юным талантам стать тем стержнем, вокруг которого формируются успехи страны в самых разных областях жизнедеятельности», - сказал президент ОЮЛ «Ассоциация Гражданский Альянс Жамбылской области» Заир Юлдашев.

Творчество юной поэтессы поддерживают жамбылские предприниматели, областное управление культуры, архивов и документации, узбекское этнокультурное объединение.

«Сегодня состоялась презентация третьей моей книги «Чудо женщины», - написала Умидахон Ахунджанова на своей странице в Facebook. - Я благодарна всем, кто пришел, уделил мне свое внимание. Я всех люблю и всем безмерно благодарна».

Отметим, что Умидахон уже готовит к выпуску четвертую книгу под названием «Счастье».