Детям в Арыси помогли приобрести школьные принадлежности и форму

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ – В средней школе имени А. Жангельдина в городе Арысь прошла благотворительная акция «Дорога в школу». Коллектив АО «Ембімұнайгаз» из Атырауской области приобрел школьные принадлежности и форму для более 400 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

По инициативе председателя правления АО «Ембімұнайгаз» Ануара Жаксыбекова в Арысь прибыли представители компании, которые вручили подарки ученикам начальных классов из малообеспеченных и многодетных семей. Они продемонстрировали, что атырауские нефтяники в трудную минуту вместе с арысцами.





Каждому школьнику вручили по паре обуви, рюкзаку, белой футболке, школьной форме и канцелярские принадлежности. Глаза детей светились от радости. Родители школьников поблагодарили за оказанную помощь.

Отметим, на сегодня в 16 школах Арыси обучаются около 2 тысяч детей из малообеспеченных семей. Многим из них оказывается помощь в подготовке к школе в рамках благотворительной акции.



