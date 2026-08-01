Детям из пострадавшего от урагана села в Актюбинской области окажут единовременную помощь

Помощь будет оказана 110 семьям села. В том числе предусмотрены средства для подготовки школьников к новому учебному году, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом году в Актюбинской области финансовую и материальную помощь получат более 16 тысяч детей. На эти цели из бюджета выделено более 800 млн тенге. Помощь в подготовке к школе окажут учащимся села Карауылкельды, где объявлен режим чрезвычайной ситуации.

— Единовременная помощь также будет оказана детям из семей, имущество которых пострадало в результате стихийного бедствия. Всего насчитывается 110 семей. В этих семьях воспитываются 202 ребенка. Из них 96 детей относятся к категории, имеющей право на получение социальной помощи. Остальные 106 детей нуждаются в финансовой и материальной поддержке в связи с чрезвычайной ситуацией. В связи с этим для детей предусмотрена единовременная помощь, — сообщила заместитель руководителя Управления образования Актюбинской области Нургуль Бертилеуова.

Напомним, 10 июля в в селе Карауылкелды, являющемся административным центром Байганинского района, разыгрался сильный ураган, в результате которого были повреждены 254 жилых дома, 14 социальных объектов, 24 субъекта предпринимательства и 6 административных зданий, а также пострадали люди.

На этой неделе в Байганинском районе начался ремонт объектов образования. В средних школах № 2 и № 3 села Карауылкельды будет заново перекрыта кровля.