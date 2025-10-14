РУ
    Детский сад в одном из микрорайонов Костаная до сих пор не может принять детей

    В Костанае остается закрытым новый детский сад в микрорайоне «Аэропорт». Причиной называют затяжные сроки прохождения и получения санитарно-эпидемиологического заключения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Детский сад в одном из микрорайонов Костаная до сих пор не может принять детей
    Фото: Бердыболата Коркембаева

    Несмотря на завершённое строительство и открытие летом 2025 года, объект не принимает детей. Стоимость проекта составляет более 1 миллиарда тенге.

    По информации отдела образования города Костаная, детский сад начнёт функционировать после завершения оформления всех необходимых документов.

    — На текущий момент объект находится на этапе прохождения и получения санитарно-эпидемиологического заключения, — сообщили в ведомстве.

    О том, сколько детей посещают детские сады Казахстана в этом году, можно прочитать здесь.

