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Детский сад в Алматы проверяют после видео с питанием малышей

16 Марта 2023, 18:39
Детский сад в Алматы проверяют после видео с питанием малышей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Скудное питание в одном из детских садов в Алматы вызвало недовольство среди пользователей соцсетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео, на котором дети едят хлеб с чаем, появилось на одном из Telegram-каналов. Сообщается, что ролик был снят в государственном садике №164 Алматы.

В управлении образования города прокомментировали видео якобы некачественной организации приема пищи детей в «Ясли-саде №164».

«По данному инциденту создана мониторинговая группа для проведения детальной проверки. До 20 марта мониторинговая комиссия должна завершить свою работу. Сейчас сотрудники управления образования Алматы выехали в дошкольную организацию. Результаты проверки будут даны дополнительно», - ответили в акимате.


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