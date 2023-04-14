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Детский сад на 90 мест откроют в одном из сел Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
14 Апреля 2023, 14:25
Детский сад на 90 мест откроют в одном из сел Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Аккала Индерского района Атырауской области началось строительство детского сада на 90 мест. Об этом рассказал руководитель районного отдела строительства Алтынбек Габдуллин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В современном двухэтажном детском саду на 90 мест предусмотрены столовая, просторная спальня, игровые комнаты, кабинеты для медиков и воспитателей. В детском дошкольном учреждении будут работать логопед и психолог, для которых также предусмотрены кабинеты. Объект площадью 1991,21 кв. м планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

Стоимость проекта – 484 миллиона тенге.

В настоящее время завершены работы по госзакупкам, заключен контракт с техническим надзорным учреждением.

Как ранее сообщалось, Дом культуры на 300 мест построят в отдаленном селе в Атырауской области.


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