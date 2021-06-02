Детский сад на 280 мест открылся в пригороде Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау в День защиты детей малыши пригородного поселка Водниково получили лучший подарок - детский сад на 280 мест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В двухэтажном здании детского сада «Ак Сункар» площадью более 2,9 тыс. кв. м могут разместиться 13 групп. Для ребятишек созданы все условия для игр, приема пищи и отдыха. На церемонии открытия детского глава области Махамбет Досмухамбетов. Глава региона поздравил жителей села с праздником и радостным событием.

«Дети - наше будущее и наша обязанность максимально сделать их детство счастливым и комфортным. В этом году в области будет построено 11 детских садов, сегодня - сдача первого дошкольного объекта. Коллективу желаю успехов в деле воспитания детей, пусть малыши этого детского сада в будущем станут достойными гражданами своей Родины. В добрый путь», - сказал аким области.