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    20:29, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Детский сад на 280 мест открылся в пригороде Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау в День защиты детей малыши пригородного поселка Водниково получили лучший подарок - детский сад на 280 мест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В двухэтажном здании детского сада «Ак Сункар» площадью более 2,9 тыс. кв. м могут разместиться 13 групп. Для ребятишек созданы все условия для игр, приема пищи и отдыха. На церемонии открытия детского глава области Махамбет Досмухамбетов. Глава региона поздравил жителей села с праздником и радостным событием.

    «Дети - наше будущее и наша обязанность максимально сделать их детство счастливым и комфортным. В этом году в области будет построено 11 детских садов, сегодня - сдача первого дошкольного объекта. Коллективу желаю успехов в деле воспитания детей, пусть малыши этого детского сада в будущем станут достойными гражданами своей Родины. В добрый путь», - сказал аким области.


    Теги:
    Атырауская область Образование Акимат Строительство
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