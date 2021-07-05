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Детский сад ко Дню столицы открылся в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
5 Июля 2021, 13:38
Детский сад ко Дню столицы открылся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в преддверии празднования Дня столицы открылся частный детский сад «Адель» на 68 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дошкольное учреждение расположено в Турксибском районе по адресу: проспект Суюнбая, 661.

«Это частный детский сад, но мы получили государственный заказ на образование и воспитание детей. Сейчас набираем группы к новому учебному году. Принимаем детей с двух лет. Это русский детский сад, но здесь будем детей обучать казахскому и английскому языкам. Помимо государственных программ, у нас также есть не входящие в госпрограмму образовательные проекты», - сказала учредитель детского сада Лариса Ли.

В детском саду имеются кабинеты логопеда, психолога, творческие студии: хореографии и музыки, спортивный зал.

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Алматы   Образование   День столицы  
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