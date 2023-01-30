Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Детский сад и центр нефрологии откроют по государственно-частному партнерству в СКО

30 Января 2023, 14:11
Детский сад и центр нефрологии откроют по государственно-частному партнерству в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году планируют реализовать два проекта по программе государственно-частного партнерства. Еще три – в работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании общественного совета руководитель отдела управления экономики Татьяна Долгих сообщила, что оба проекта относятся к сфере здравоохранения.

«Передача в доверительное управление пищеблока многопрофильной областной больницы для модернизации и эксплуатации и создание кислородных станций для медицинских организаций области. Разработка документации по проектам и ее согласование проводились в прошлом году, сейчас проходят конкурсные процедуры по определению частного партнера», - добавила Т. Долгих.

В стадии подготовки еще три проекта: строительство и эксплуатация детского сада на 140 мест, открытие центра нефрологии и эфферентной терапии и модернизация уличного освещения в Петропавловске.

«Реализация проектов позволит детей микрорайона «Береке» обеспечить местами в детском саду, внедрить полный комплекс мероприятий медицинских услуг по нефрологической помощи и при острой почечной недостаточности в соответствии с международными стандартами, произвести замену ламп накаливания на светодиодные, что позволит повысить энергоэффективность и снизить затраты на оплату электроэнергии», - сообщила Т. Долгих.

Всего в регионе по проектам государственно-частного партнерства заключили 42 договора на общую сумму 10,1 млрд тенге. Из них 35 – в сфере образования.


Новости по теме
Врачи спасли двоих жамбылцев после ожога 85% тела
В Астане около 7 тысяч детей с инвалидностью
Профориентационный проект «Болашаққа сеніммен» стартует в Астане
Теги:
Читайте также
Врачи спасли двоих жамбылцев после ожога 85% тела
Какие профессии будут востребованы к 2030 году
В Астане около 7 тысяч детей с инвалидностью
Жизнь после инсульта: как мотивировать пациента на реабилитацию
Ассоциация «Болашак» готовит наставников для помощи школьникам в профориентации
Профориентационный проект «Болашаққа сеніммен» стартует в Астане
Как будет осуществляться финансирование Камбаратинской ГЭС-1
В два раза увеличалась зарплата медработников учреждений УИС
Новости партнеров
Популярное
1 Десятилетнюю проблему карагандинского предпринимателя помогли решить сотрудники Антикора
2 Ситуация на ТЭЦ в Экибастузе: Асаин Байханов собрал оперштаб и устроил проверку
3 Ребенок утонул в бассейне Шымкента
4 Около 8 млрд тенге незаконно выплатил подрядчику акимат Петропавловска
5 Как обучают саперов в казахстанской армии

Лента новостей