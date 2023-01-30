Детский сад и центр нефрологии откроют по государственно-частному партнерству в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году планируют реализовать два проекта по программе государственно-частного партнерства. Еще три – в работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании общественного совета руководитель отдела управления экономики Татьяна Долгих сообщила, что оба проекта относятся к сфере здравоохранения.

«Передача в доверительное управление пищеблока многопрофильной областной больницы для модернизации и эксплуатации и создание кислородных станций для медицинских организаций области. Разработка документации по проектам и ее согласование проводились в прошлом году, сейчас проходят конкурсные процедуры по определению частного партнера», - добавила Т. Долгих.

В стадии подготовки еще три проекта: строительство и эксплуатация детского сада на 140 мест, открытие центра нефрологии и эфферентной терапии и модернизация уличного освещения в Петропавловске.

«Реализация проектов позволит детей микрорайона «Береке» обеспечить местами в детском саду, внедрить полный комплекс мероприятий медицинских услуг по нефрологической помощи и при острой почечной недостаточности в соответствии с международными стандартами, произвести замену ламп накаливания на светодиодные, что позволит повысить энергоэффективность и снизить затраты на оплату электроэнергии», - сообщила Т. Долгих.

Всего в регионе по проектам государственно-частного партнерства заключили 42 договора на общую сумму 10,1 млрд тенге. Из них 35 – в сфере образования.