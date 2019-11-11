Детский реабилитационный центр построят в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В следующем году в Кокшетау начнется строительство реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Об этом стало известно в ходе встречи правительственной рабочей группы с общественностью Акмолинской области, передает МИА «Казинформ».

Выступая перед жителями региона, заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев рассказал о реализации Правительством страны задач, озвученных Президентом страны в Послании народу Казахстана.

«В приоритете, по-прежнему, повышение уровня жизни наших граждан. Это подтверждает социально ориентированный бюджет. В текущем году 45% средств республиканского бюджета направлено на финансирование социальной сферы. В проекте бюджета следующего года финансирование социальной сферы увеличено до 47 процентов», - сказал Сапарбаев.

Отдельной строкой была выделена поддержка малообеспеченных семей и многодетных матерей.





«Важно понимать, что адресная социальная помощь - не зарплата от государства, она назначается для того, чтобы дать возможность нуждающимся семьям открыть свое дело и улучшить собственное социальное положение. Поддержка в виде АСП не должна порождать иждивенчества, поэтому государством пересмотрены подходы социальной поддержки» - отметил он.

Также вице-премьер проинформировал акмолинцев о мерах, принимаемых в сфере укрепления общественного согласия, образования, защиты детей, здравоохранения, культуры и спорта, социальной защиты, занятости и социальной поддержки нуждающихся граждан.

Директор общественного фонда реабилитации «Я сам шагаю» Гаухар Камелинова, воспитывающего особенного ребенка, задала вопрос строительства центров реабилитации и дефицита квалифицированных специалистов.

«Чтобы помощь своему ребенку и другим детям мне пришлось прослушать лекции в США, изучить методики в Китае, России», - сказала она.





В свою очередь Бердибек Сапарбаев сообщил, что в следующем году в трех городах страны начнется строительство детских реабилитационных центров.

«Руководством страны уделяется особое внимание поддержке и реабилитации детей с инвалидность. Многое делается, но этого, конечно, не достаточно. Нам необходимо расширять сеть реабилитационных центров, чтобы создать условия и возможности для наших детей. Поэтому в рамках инициативы Елбасы в следующем году городах Нур-Султан, Шымкент и Кокшетау начнется строительство детских реабилитационных центров. При их строительстве будет учтен передовой зарубежный опыт, новые технологи и методики реабилитации, а также вопросы подготовки квалифицированных специалистов», - сообщил Бердибек Сапарбаев.

На строительство современного реабилитационного центра будет направлено порядка 4 миллиардов тенге, добавил аким области Ермек Маржикпаев.

Кроме того, в ходе встречи с населением члены правительственной рабочей группы ответили на вопросы акмолинцев, касающиеся деятельности неправительственных организаций, поддержки инвалидов, детей сирот, семей, воспитывающих детей с аутизмом.

Отметим, в Акмолинской области правительственная рабочая группа встретилась с жителями Зерендинского района, медицинской и педагогической общественностью, представителями молодежи, посетила ряд социальных объектов.



