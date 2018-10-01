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Детский омбудсмен посетила Туркестанскую область

19 Октября 2018 04:42 92
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Детский омбудсмен посетила Туркестанскую область

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Сауле Айтпаева провела собрание в Сарыагашском районе Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На собрании с участием акима района и руководителей ряда госорганов Сауле Айтпаева рассказала о работе, проводимой в области по защите прав и интересов детей.

Также под председательством Уполномоченного по правам ребенка в городе Туркестане прошло селекторное совещание, в котором приняли участие заместитель акима области Уласбек Садибеков, представители областных управлений, облпрокуратуры, областного департамента полиции, отделения ювенальной полиции местной полицейской службы, а также в селекторном режиме участвовали заместители акимов городов и районов.

В ходе совещания обсуждались актуальные проблемы несовершеннолетних, рассматривались пути их решения. Заместитель акима области Уласбек Садибеков отметил, что на сегодняшний день главной задачей общества является предотвращение правонарушений среди детей и подростков.

По теме повестки дня с докладом выступили руководитель управления по делам семьи, детей и молодежи Балмаржан Нарбекова, начальник местной полицейской службы ДВД области Абдигани Сейдуалиев, руководитель областного управления образования Исатай Сагиндиков.

Подводя итоги совещания, Сауле Айтпаева отметила, что защите прав детей должно всегда уделяться большое внимание и поручила руководителям профильных госорганов с ответственностью отнестись к своим обязанностям.


Автор: Айнур Акбаева

Перевод: Сабина Биржанкызы

 

 

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Ключевые слова: Права человека, Другие государственные органы, Туркестанская область,
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