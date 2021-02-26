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    15:09, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Детский и массовый спорт развивают в Восточно-Казахстанской области

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В этом году в Восточно-Казахстанской области особое внимание будет уделено развитию спорта. Об этом в ходе отчетной встречи перед населением рассказал аким ВКО Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Как отметили в инфоцентре, несмотря на пандемию коронавируса и ограничения, спортсмены области на международных и республиканских соревнованиях завоевали более 2 тысяч медалей, большая часть из которых золотые.

    Для поддержки здорового образа жизни и физической активности молодежи были введены в эксплуатацию 6 объектов спорта, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы в поселке Актогай Аягозского района, городе Шар Жарминского района, селе Кокпекты Кокпектинского района и в селе Маканчи Урджарского района. Также в Курчуме и Урджаре появились плавательные бассейны.

    В этом году, по словам главы региона, будет введен 21 объект спорта, в том числе в девяти бывших районных центрах откроются Детские спортивные школы. Планируется построить 13 физкультурно-оздоровительных комплекса в селах Маркаколь, Катон-Карагай, Улкен Нарын, Самарском, Таврии, Бозанбае, Айыртау, Аксуате, Бородулихе, в селе Кайнар, а также в городах Серебрянск, Шемонаиха и Аягоз.

    В селе Калжыр Курчумского района и селе Кабанбай Урджарского района появятся два спортивных модуля.

    «В наших планах на текущий год увеличить на 1268 единиц количество спортивных секций в школах области. Учителя физической культуры за эту работу будут получать надбавку», – сказал Даниал Ахметов.

    Аким области поставил задачу перед управлениями спорта и образования, акимами городов и районов расширить сеть спортивных секций для детей и подростков на базе объектов образования с 2922 до 4190, а также взять на контроль ввод объектов спорта и открытие ДЮСШ в бывших районных центрах.


    Теги:
    Спорт Восточно-Казахстанская область Строительство
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