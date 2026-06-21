Педиатр с 40-летним стажем из Алматы рассказал, чему его научила профессия

Адыл Катарбаев — профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней в КазНМУ имени Асфендиярова. Корреспондент Kazinform поговорил с ним о том, как врачу сохранить верность призванию несмотря на меняющиеся условия и трудности.

Профессор и известный врач Адыл Катарбаев начал обучаться на педиатра в далеком 1986 году, а диплом получил уже в независимом Казахстане — других исторических реалиях, на стыке эпох, когда рушилось все, включая привычный уклад медицины. Он — один из тех, кто не ушел из профессии в лихие 90-е, а остался в здравоохранении и науке.

— Расскажите, пожалуйста, как изменилась детская заболеваемость за последние 30 лет Вашей карьеры? Какие болезни почти исчезли, а какие, наоборот, пришли на смену?

— В медицинской сфере я работаю уже 40 лет, из них 35 лет являюсь детским инфекционистом. За эти годы детская инфекционная патология значительно изменилась. Происходит постепенная смена инфекционных агентов: если раньше ведущую роль играли бактерии, то сегодня инфекционный процесс все чаще вызывают вирусы и грибковые микроорганизмы.

Ярким примером стала пандемия COVID-19 — крупнейший инфекционный вызов XXI века. Сегодня инфекционистов во всем мире также тревожит ежегодный рост числа антибиотикорезистентных штаммов бактерий. Эта проблема становится одной из самых серьезных угроз для современного здравоохранения.

— Бывает ли у врача-инфекциониста, который каждый день видит тяжелые случаи (менингиты, гепатиты, коклюш), профессиональное выгорание? Как Вы с этим справляетесь?

— В каждой профессии может возникать профессиональное выгорание, и детские инфекционисты, вероятно, не являются исключением. Однако за годы своей работы я практически не встречал коллег, которые жаловались бы на свою профессию или сожалели о выбранном пути. Ради справедливости хочу отметить, что усталость, конечно, бывает. Но это естественное и временное состояние, которое сопровождает любой напряженный труд.

Детские инфекционисты — это особые люди: стойкие, доброжелательные, с чистой душой и искренней преданностью профессии. Они ежедневно несут огромную ответственность за здоровье и жизнь детей, проявляя высокий профессионализм, терпение и милосердие. Я убежден, что таких специалистов общество должно ценить и уважать. Их труд должен достойно оплачиваться, а условия для полноценного отдыха и восстановления здоровья должны быть обеспечены в полной мере. Тогда у врача будет возможность сохранять профессиональное долголетие, любовь к своему делу и стремление помогать людям.

Фото из личного архива Адыла Катарбаева

— Какая черта характера на Ваш взгляд важнее всего для детского инфекциониста? И в чем главное отличие лечения ребенка от взрослого?

— Я бы сказал, что между детским и взрослым инфекционистом нет существенной разницы, все они являются ответственными, доброжелательными и высококвалифицированными специалистами. А главное отличие в возрасте и анатомо-физиологических особенностях ребенка. Детский инфекционист принимает решения с учетом возраста пациента. Дозировка препаратов, длительность лечения и кратность приема лекарств определяются возрастом и массой тела. Это требует особого внимания и точности.

— Если бы Вы не стали врачом, кем бы Вы были?

— Сегодня я не представляю себя в другой профессии. То, чем я занимаюсь, стало неотъемлемой частью моей жизни и занимает в ней одно из самых важных мест сразу после моей семьи: сына Дарына, дочери Аяулым и их мамы Гульнар.

— Принято считать, что в медицину чаще всего идут по стопам родных или под влиянием сильного личного события. Что стало отправной точкой для Вас?

— Знаете, в нашей большой семье сложилось интересно: все мои родные братья выбрали абсолютно разные дороги, поступили в вузы на разные специальности. Я в 1986 году пошел в Карагандинский государственный медицинский институт на педиатрический факультет. Честно сказать, спустя годы, мне трудно выделить кого-то одного, кто сказал бы мне «иди в доктора». Скорее, это было внутреннее, очень детское желание — помогать близким, когда им плохо. Сам я рос крепким, болел редко, и это во многом заслуга родителей. Они с особой теплотой заботились о каждом из нас: режим, питание, физкультура, помощь по дому.

Фото из личного архива Адыла Катарбаева

— Вы упомянули детство. Говорят, что привычка к профилактике воспитывается в семье. Что из домашнего уклада Вы перенесли в свою профессиональную философию?

— Самый главный урок я вынес от мамы. Она железно следила за прививками. У нас не было разговоров «делать или не делать». Для нее вакцинация была не просто медицинской манипуляцией. Она нам говорила фразу, которую я запомнил на всю жизнь: «Вакцину делают не каждому ребенку. Вакцину делают любимому ребенку, чтобы уберечь его от болезней». Это очень глубокий посыл, если вдуматься. Это не насилие, а проявление заботы. И сейчас, работая с детскими инфекциями, я вижу, как эта истина актуальна. Мы все выросли здоровыми, потому что нас вовремя защитили.

— Вакцинация — острая тема для общества. Что бы Вы, как заведующий кафедрой детских инфекций, сказали сомневающимся родителям накануне профессионального праздника?

— Сегодня существует огромное количество информации о вакцинации. К сожалению, значительная часть этих сведений не имеет научного обоснования и направлена на то, чтобы убедить людей отказаться от прививок. Однако мне кажется, что лучше моей мамы об этом не скажешь: если любишь своего ребенка, нужно заранее защищать его от инфекционных заболеваний, особенно от тех, которые могут привести к инвалидности или летальному исходу. К таким заболеваниям относятся полиомиелит, дифтерия и многие другие инфекции.

На сегодняшний день лучшие умы человечества не придумали более эффективного средства профилактики инфекционных заболеваний, чем вакцинация. Именно вакцина остается самым надежным способом защиты от инфекций.

Фото из личного архива Адыла Катарбаева

— Получить диплом врача — это одно. Но Вы застали время, когда многие доктора уходили из профессии. Как сложилось у Вас после окончания университета?

— Радость от получения диплома была огромной. Наконец-то в руках результат долгих лет учебы. Но тут же нагрянули исторические перемены, знаменитые 90-е годы. Перестройка изменила путь многих людей. Я видел, как прекрасные, талантливые врачи вынуждены были уходить в бизнес, менять профессию. Это было выживанием. Однако были и другие, те, кто остался верен призванию. Эти люди не просто продолжали работать в здравоохранении, а также занимались наукой, искали новые методы обследований и лечения. Я выбрал их путь. Параллельно с практической работой я ушел в аспирантуру, потом в докторантуру Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова в Алматы и завершил этот этап защитой диссертации.

— Наверное, был человек, который поддержал Вас в тот сложный период, когда проще было опустить руки?

— Да, и я хочу сказать об этом с особой теплотой. Мой первый Учитель с большой буквы — это доктор медицинских наук, профессор Елена Огай. Она тогда заведовала кафедрой детских инфекционных болезней КазНМУ, куда я пришел обучаться. Именно ее поддержка стала для меня спасательным кругом. Она не дала мне свернуть с пути педиатра, ученого и педагога. Ее школа — это то, что я сейчас стараюсь передать своим ученикам. Мы часто говорим о таланте врача, но талант учителя в медицине спасает не меньше, он спасает будущие поколения докторов.

— В Караганде у Вас наверняка тоже были яркие преподаватели и наставники, которые привили любовь к инфекционным болезням. Кого Вы вспоминаете с благодарностью сегодня, в День медика?

— Годы учебы в шахтерском городе имеют для меня особое значение. Это были годы становления личности и накопления знаний будущего врача. В этот период огромную поддержку мне оказали профессоры Розалия Бегайдарова (доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней), Бахыт Кошерова (доктор медицинских наук, профессор) и Гульшарбат Алшынбекова (кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор). Это профессионалы и люди с большой буквы, и я горжусь тем, что имел возможность учиться у них, развиваться вместе с ними и вносить свой вклад в развитие отечественного здравоохранения. Именно эти близкие мне люди во многом повлияли на мой выбор специальности детского инфекциониста.

Фото из личного архива Адыла Катарбаева

— Кого и как готовите сейчас - «классических инфекционистов» или врачей «широкого профиля» на случай новых пандемий?

— В 2027 году кафедра отметит свое 75-летие. За этот период подготовлены тысячи детских инфекционистов, которые сегодня работают во всех уголках республики. Многие из них стали руководителями медицинских организаций, учеными и признанными специалистами. С уверенностью могу сказать, что наши выпускники - высококвалифицированные профессионалы. Они достойно продолжают лучшие традиции отечественной медицины и ежедневно стоят на страже здоровья детей. Для меня большая честь быть частью этого коллектива, вносить свой вклад в развитие кафедры и участвовать в подготовке новых поколений врачей.

— Что Вы пожелаете молодым врачам, которые сегодня, в День медика, только заступают на смену в инфекционный стационар или начинают свой путь в ординатуре?

— В День медицинского работника от всей души желаю всем коллегам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть ваш профессиональный путь будет светлым и достойным, пациенты — благодарными, а общество высоко ценит ваш нелегкий труд. Желаю вам новых достижений, душевного тепла и благополучия в семьях! А студентам и молодым врачам я всегда желаю одного: ищите своего Учителя и берегите в себе желание помогать близким, то самое, детское. Оно самый точный компас в медицине.

— Ваш главный принцип врача одной фразой?

— Главный принцип врача — это беречь жизнь и здоровье пациента, руководствуясь знаниями, совестью и милосердием.

Фото из личного архива Адыла Катарбаева

— И в завершение беседы, Адыл Каирбекович, расскажите, что для Вас лично значит День медицинского работника?

— Однозначно это не просто дата в календаре. Это день, когда мы вспоминаем, что наша профессия вне времени. Несмотря на все перестройки, кризисы и трудности, главное остается неизменным. Когда приходит беда, нужен человек в белом халате. И если этот человек не сломался в 90-х, если он продолжает учить студентов и лечить детей, значит, мы на своем месте.