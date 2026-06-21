Педиатр с 40-летним стажем из Алматы рассказал, чему его научила профессия
Адыл Катарбаев — профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней в КазНМУ имени Асфендиярова. Корреспондент Kazinform поговорил с ним о том, как врачу сохранить верность призванию несмотря на меняющиеся условия и трудности.
Профессор и известный врач Адыл Катарбаев начал обучаться на педиатра в далеком 1986 году, а диплом получил уже в независимом Казахстане — других исторических реалиях, на стыке эпох, когда рушилось все, включая привычный уклад медицины. Он — один из тех, кто не ушел из профессии в лихие 90-е, а остался в здравоохранении и науке.
— Расскажите, пожалуйста, как изменилась детская заболеваемость за последние 30 лет Вашей карьеры? Какие болезни почти исчезли, а какие, наоборот, пришли на смену?
— В медицинской сфере я работаю уже 40 лет, из них 35 лет являюсь детским инфекционистом. За эти годы детская инфекционная патология значительно изменилась. Происходит постепенная смена инфекционных агентов: если раньше ведущую роль играли бактерии, то сегодня инфекционный процесс все чаще вызывают вирусы и грибковые микроорганизмы.
Ярким примером стала пандемия COVID-19 — крупнейший инфекционный вызов XXI века. Сегодня инфекционистов во всем мире также тревожит ежегодный рост числа антибиотикорезистентных штаммов бактерий. Эта проблема становится одной из самых серьезных угроз для современного здравоохранения.
— Бывает ли у врача-инфекциониста, который каждый день видит тяжелые случаи (менингиты, гепатиты, коклюш), профессиональное выгорание? Как Вы с этим справляетесь?
— В каждой профессии может возникать профессиональное выгорание, и детские инфекционисты, вероятно, не являются исключением. Однако за годы своей работы я практически не встречал коллег, которые жаловались бы на свою профессию или сожалели о выбранном пути. Ради справедливости хочу отметить, что усталость, конечно, бывает. Но это естественное и временное состояние, которое сопровождает любой напряженный труд.
Детские инфекционисты — это особые люди: стойкие, доброжелательные, с чистой душой и искренней преданностью профессии. Они ежедневно несут огромную ответственность за здоровье и жизнь детей, проявляя высокий профессионализм, терпение и милосердие. Я убежден, что таких специалистов общество должно ценить и уважать. Их труд должен достойно оплачиваться, а условия для полноценного отдыха и восстановления здоровья должны быть обеспечены в полной мере. Тогда у врача будет возможность сохранять профессиональное долголетие, любовь к своему делу и стремление помогать людям.
— Какая черта характера на Ваш взгляд важнее всего для детского инфекциониста? И в чем главное отличие лечения ребенка от взрослого?
— Я бы сказал, что между детским и взрослым инфекционистом нет существенной разницы, все они являются ответственными, доброжелательными и высококвалифицированными специалистами. А главное отличие в возрасте и анатомо-физиологических особенностях ребенка. Детский инфекционист принимает решения с учетом возраста пациента. Дозировка препаратов, длительность лечения и кратность приема лекарств определяются возрастом и массой тела. Это требует особого внимания и точности.
— Если бы Вы не стали врачом, кем бы Вы были?
— Сегодня я не представляю себя в другой профессии. То, чем я занимаюсь, стало неотъемлемой частью моей жизни и занимает в ней одно из самых важных мест сразу после моей семьи: сына Дарына, дочери Аяулым и их мамы Гульнар.
— Принято считать, что в медицину чаще всего идут по стопам родных или под влиянием сильного личного события. Что стало отправной точкой для Вас?
— Знаете, в нашей большой семье сложилось интересно: все мои родные братья выбрали абсолютно разные дороги, поступили в вузы на разные специальности. Я в 1986 году пошел в Карагандинский государственный медицинский институт на педиатрический факультет. Честно сказать, спустя годы, мне трудно выделить кого-то одного, кто сказал бы мне «иди в доктора». Скорее, это было внутреннее, очень детское желание — помогать близким, когда им плохо. Сам я рос крепким, болел редко, и это во многом заслуга родителей. Они с особой теплотой заботились о каждом из нас: режим, питание, физкультура, помощь по дому.
— Вы упомянули детство. Говорят, что привычка к профилактике воспитывается в семье. Что из домашнего уклада Вы перенесли в свою профессиональную философию?
— Самый главный урок я вынес от мамы. Она железно следила за прививками. У нас не было разговоров «делать или не делать». Для нее вакцинация была не просто медицинской манипуляцией. Она нам говорила фразу, которую я запомнил на всю жизнь: «Вакцину делают не каждому ребенку. Вакцину делают любимому ребенку, чтобы уберечь его от болезней». Это очень глубокий посыл, если вдуматься. Это не насилие, а проявление заботы. И сейчас, работая с детскими инфекциями, я вижу, как эта истина актуальна. Мы все выросли здоровыми, потому что нас вовремя защитили.
— Вакцинация — острая тема для общества. Что бы Вы, как заведующий кафедрой детских инфекций, сказали сомневающимся родителям накануне профессионального праздника?
— Сегодня существует огромное количество информации о вакцинации. К сожалению, значительная часть этих сведений не имеет научного обоснования и направлена на то, чтобы убедить людей отказаться от прививок. Однако мне кажется, что лучше моей мамы об этом не скажешь: если любишь своего ребенка, нужно заранее защищать его от инфекционных заболеваний, особенно от тех, которые могут привести к инвалидности или летальному исходу. К таким заболеваниям относятся полиомиелит, дифтерия и многие другие инфекции.
На сегодняшний день лучшие умы человечества не придумали более эффективного средства профилактики инфекционных заболеваний, чем вакцинация. Именно вакцина остается самым надежным способом защиты от инфекций.
— Получить диплом врача — это одно. Но Вы застали время, когда многие доктора уходили из профессии. Как сложилось у Вас после окончания университета?
— Радость от получения диплома была огромной. Наконец-то в руках результат долгих лет учебы. Но тут же нагрянули исторические перемены, знаменитые 90-е годы. Перестройка изменила путь многих людей. Я видел, как прекрасные, талантливые врачи вынуждены были уходить в бизнес, менять профессию. Это было выживанием. Однако были и другие, те, кто остался верен призванию. Эти люди не просто продолжали работать в здравоохранении, а также занимались наукой, искали новые методы обследований и лечения. Я выбрал их путь. Параллельно с практической работой я ушел в аспирантуру, потом в докторантуру Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова в Алматы и завершил этот этап защитой диссертации.
— Наверное, был человек, который поддержал Вас в тот сложный период, когда проще было опустить руки?
— Да, и я хочу сказать об этом с особой теплотой. Мой первый Учитель с большой буквы — это доктор медицинских наук, профессор Елена Огай. Она тогда заведовала кафедрой детских инфекционных болезней КазНМУ, куда я пришел обучаться. Именно ее поддержка стала для меня спасательным кругом. Она не дала мне свернуть с пути педиатра, ученого и педагога. Ее школа — это то, что я сейчас стараюсь передать своим ученикам. Мы часто говорим о таланте врача, но талант учителя в медицине спасает не меньше, он спасает будущие поколения докторов.
— В Караганде у Вас наверняка тоже были яркие преподаватели и наставники, которые привили любовь к инфекционным болезням. Кого Вы вспоминаете с благодарностью сегодня, в День медика?
— Годы учебы в шахтерском городе имеют для меня особое значение. Это были годы становления личности и накопления знаний будущего врача. В этот период огромную поддержку мне оказали профессоры Розалия Бегайдарова (доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней), Бахыт Кошерова (доктор медицинских наук, профессор) и Гульшарбат Алшынбекова (кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор). Это профессионалы и люди с большой буквы, и я горжусь тем, что имел возможность учиться у них, развиваться вместе с ними и вносить свой вклад в развитие отечественного здравоохранения. Именно эти близкие мне люди во многом повлияли на мой выбор специальности детского инфекциониста.
— Кого и как готовите сейчас - «классических инфекционистов» или врачей «широкого профиля» на случай новых пандемий?
— В 2027 году кафедра отметит свое 75-летие. За этот период подготовлены тысячи детских инфекционистов, которые сегодня работают во всех уголках республики. Многие из них стали руководителями медицинских организаций, учеными и признанными специалистами. С уверенностью могу сказать, что наши выпускники - высококвалифицированные профессионалы. Они достойно продолжают лучшие традиции отечественной медицины и ежедневно стоят на страже здоровья детей. Для меня большая честь быть частью этого коллектива, вносить свой вклад в развитие кафедры и участвовать в подготовке новых поколений врачей.
— Что Вы пожелаете молодым врачам, которые сегодня, в День медика, только заступают на смену в инфекционный стационар или начинают свой путь в ординатуре?
— В День медицинского работника от всей души желаю всем коллегам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть ваш профессиональный путь будет светлым и достойным, пациенты — благодарными, а общество высоко ценит ваш нелегкий труд. Желаю вам новых достижений, душевного тепла и благополучия в семьях! А студентам и молодым врачам я всегда желаю одного: ищите своего Учителя и берегите в себе желание помогать близким, то самое, детское. Оно самый точный компас в медицине.
— Ваш главный принцип врача одной фразой?
— Главный принцип врача — это беречь жизнь и здоровье пациента, руководствуясь знаниями, совестью и милосердием.
— И в завершение беседы, Адыл Каирбекович, расскажите, что для Вас лично значит День медицинского работника?
— Однозначно это не просто дата в календаре. Это день, когда мы вспоминаем, что наша профессия вне времени. Несмотря на все перестройки, кризисы и трудности, главное остается неизменным. Когда приходит беда, нужен человек в белом халате. И если этот человек не сломался в 90-х, если он продолжает учить студентов и лечить детей, значит, мы на своем месте.